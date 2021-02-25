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25 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Açık lise öğrencileri dikkat! Geri dönüşü olmayacak! AÖL 1. dönem online sınavda bunu yaparsanız... Açık lise öğrencileri dikkat! Geri dönüşü olmayacak! AÖL 1. dönem online sınavda bunu yaparsanız... Açık lise öğrencilerinin uzun zamandır hazırlıklarını sürdürdüğü 1. dönem sınavı bugün başlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle online gerçekleştirilecek açık lise sınavı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz ile detaylar belli oldu. Öğrencilerin sınav esnasında cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklar. Bu sebeple cevaplama yapılırken dikkatli olunması gerekiyor. Giriş Tarihi: 25.02.2021 09:23 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 09:23
AÖL 1. dönem sınavı bugün başlıyor. AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacak öğrenciler, sınav ile ilgili detayları araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından sınava ilişkin merak edilen sorular yanıtlandı. İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK
Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla"butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle"butonuvekalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacak.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya
geri dönüş yapamayacaklar. AÇIK LİSE ONLINE SINAV NASIL OLACAK?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyecekler.
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli dört seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecek. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak.
Öğrenciler,sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebilecekler.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler.