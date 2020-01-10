Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?

"Tabii bu şu değil; yani bir af gibi görmemek lazım bunu. Bu bir infaz indirimidir. Burada da esas ana fikir şudur; yani cezaevleri çok doldu boşaltalım diye bir infaz indirimi yapılmaz. Mühim olan ceza ile caydırıcılık ve infaz arasındaki, bu üçlü arasındaki dengenin iyi oluşmasıdır, bir şekilde kurulabilmesidir."