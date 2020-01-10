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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?

2020 ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum için gözler TBMM'ye çevrildi. Ceza sürelerinin kısaltılmasını öngören yeni yargı düzenlemesi mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. 2020'de ceza indirimi olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Genel af çıkacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında genel af ve ceza indirimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş; düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine geleceğini açıkladı. Peki, ceza indirimi var mı? Ceza indirimi neleri kapsayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 10.01.2020 01:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 01:29
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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?

Genel af yasası son durum nedir? 2020 ceza indirimi olacak mı? Yeni yılda TBMM'ye sunulması beklenen yargı paketinde ceza indiriminin olup olmayacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Binlerce mahkum yakını genel af çıkacak mı sorusuna yanıt arıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyor. 2019 yılının son günlerinde gündemdeki yerini koruyan genel af ve ceza indirimi düzenlemesi bu yıl da araştırılıyor. Peki, genel af son durum nedir? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Terör suçları, kadına karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar, taammüden adam öldürmek, örgütlü suçlar dışında infaz düzenlemesi son noktaya geldi, önümüzdeki günlerde de Parlamentoya gelir" dedi.

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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?

CEZA İNDİRİMİ OLACAK MI? SON AÇIKLAMA…

Numan Kurtulmuş, bu ay içerisinde TBMM'ye gelmesi planlanan ceza indirimi ve infaz düzenlemesine ilişkin soruyu şu şekilde yanıtladı:

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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?

"Adalet Bakanlığımız çok iyi bir çalışma yaptı, partide de bu daha evvel konuşuldu. Bakanlar Kurulunda da konuşuldu. Artık ilgili bürokratların diğer partilerle de görüşmeler yapıldığını biliyorum. Belli bir noktaya geldi, son çalışmalar, önümüzdeki süreçte en kısa zamanda bu infazla ilgili düzenlemenin gündeme geleceğini biliyorum."

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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?

"Tabii bu şu değil; yani bir af gibi görmemek lazım bunu. Bu bir infaz indirimidir. Burada da esas ana fikir şudur; yani cezaevleri çok doldu boşaltalım diye bir infaz indirimi yapılmaz. Mühim olan ceza ile caydırıcılık ve infaz arasındaki, bu üçlü arasındaki dengenin iyi oluşmasıdır, bir şekilde kurulabilmesidir."

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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?

"Önümüzdeki günlerde bu gelir. Tabii 4-5 temel konu tamamen işin dışında. Terör suçları, kadına karşı işlenen suçlar, cinsel suçlar, taammüden adam öldürmek gibi, örgütlü suçlar gibi suçlar bunun dışında olmak üzere infaz düzenlemesi son noktaya geldi önümüzdeki günlerde de Parlamentoya gelir."