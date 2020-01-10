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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
2020 ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum için gözler TBMM'ye çevrildi. Ceza sürelerinin kısaltılmasını öngören yeni yargı düzenlemesi mahkum yakınları tarafından araştırılıyor. 2020'de ceza indirimi olacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Genel af çıkacak mı? AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı bir televizyon programında genel af ve ceza indirimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş; düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine geleceğini açıkladı. Peki, ceza indirimi var mı? Ceza indirimi neleri kapsayacak? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 10.01.2020 01:28 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 01:29
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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?
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Gözler TBMM’de! 2020’de ceza indirimi olacak mı? Genel af yasası son durum nedir?