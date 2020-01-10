İşte Hac kura sonuçları listesi

İLK KAFİLE 22 HAZİRAN'DA GİDECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020'de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.