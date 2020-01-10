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İşte Hac kura sonuçları listesi

2020 Hac kuraları dün sabah 10.00 itibarıyla belli olmaya başladı. Diyanet TV'den canlı yayınlanan Hac kuraları akşam 21.00 itibarıyla sorgulamaya açıldı. Hacı adayları e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Hac vazifesini yerine getirecek olan adayların isim listesi de belli oldu. e-Devlet şifresini unutan veya henüz almamış olan hacı adayları için tam liste haberimizde yer alıyor. Ayrıca sorgulama işleminin nasıl yapıldığına dair detaylar da haberimizde bulunuyor. Peki, Hacca kimler gidecek? İşte 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste...

Giriş Tarihi: 10.01.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 14:13
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Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?
Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?

Hacı adayları dün çekilen kurayı heyecanla takip etti. Sabah 10.00'da başlayan Hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleşti. Diyanet TV tüm kurayı canlı olarak yayınladı. Hac kura sonuçları akşam 21.00'de netlik kazandı ve e-Devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. Hacı adayları e-Devlet şifreleri ile sorgulama işlemini gerçekleştirdi. Bunun dışında canlı yayında belli olan isimlerden listeler oluşturuldu. Haberimizden 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam listeye ulaşabilirsiniz. Ayrıca e-Devlet sorgulaması da yapabilirsiniz. İşte 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste

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Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?
Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?

83 BİN 430 KİŞİ HACI OLACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kontrolünde belirlenen Hac kafileleri ile bu yıl 83 bin 430 kişi Hac için kutsal topraklara gidecek. Hac için bu yıl başvuru yapan kişi sayısı 179 bin olarak duyurulurken, toplamda hacı olmayı bekleyen aday sayısı 2 milyon 300 bin.

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Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?
Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI VİDEO İLE TÜM SORULARI YANITLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac kurasına katılanların akıllarındaki tüm soruları yanıtladı. Yayınlanan videoda Hac ile ilgili merak edilen tüm sorulara yanıt verildi. Aşağıdaki bağlantıdan o videoyu izleyebilirsiniz.

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Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?
Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?

İLK KAFİLE 22 HAZİRAN'DA GİDECEK

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2020 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

Hac ibadeti için kutsal topraklara gidişler 22 Haziran 2020'de başlayacak, 25 Temmuz 2020'de ise tamamlanacak. Dönüşler ise 06 Ağustos 2020'de başlayıp 02 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.

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Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?
Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?

KESİN KAYITLAR 30 OCAK'TA BAŞLIYOR

Kesin kayıt belgesi alınırken 'Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu' veya 'Acenta Organizasyonu' tercihleri de yapılabilecek.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 30 Ocak-07 Şubat 2020 tarihleri arasında illere dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak

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