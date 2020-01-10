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İşte Hac kura sonuçları listesi
2020 Hac kuraları dün sabah 10.00 itibarıyla belli olmaya başladı. Diyanet TV'den canlı yayınlanan Hac kuraları akşam 21.00 itibarıyla sorgulamaya açıldı. Hacı adayları e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Hac vazifesini yerine getirecek olan adayların isim listesi de belli oldu. e-Devlet şifresini unutan veya henüz almamış olan hacı adayları için tam liste haberimizde yer alıyor. Ayrıca sorgulama işleminin nasıl yapıldığına dair detaylar da haberimizde bulunuyor. Peki, Hacca kimler gidecek? İşte 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste...
Giriş Tarihi: 10.01.2020 14:03 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 14:13
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Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?
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Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?
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Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?
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Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?
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Hacı adayları belli oldu! 2020 Hac kura sonuçları isim isim tam liste yayında! Hacca kimler gidecek?