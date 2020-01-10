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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?

Hac kura sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte 2020 hac fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira? Kesin kayıt için hak kazanan adaylar, e-devlet sistemi üzerinden açıklanan 2020 hac fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları 'Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Peki, 2020 hac fiyatları ne kadar? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 10.01.2020 00:23 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 00:24
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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?

2020 hac fiyatları ne kadar? Kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimine başvurmuştu. Kura sonuçları açıklandı ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Peki, hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira? Hac için konaklama paketi tercih etmek isteyen vatandaşlar hac fiyatlarını sorguluyor. İşte hac konaklama fiyatları…

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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?

HAC KONAKLAMA FİYATLARI!

2020 hac konaklama fiyatlarına göre oda tercihli konaklama fiyatı tek kişi için alt sınır 15.950 ŞAR olacak. Hac otel konaklama ücreti kişi başı için ise 24.000 ŞAR'dan başlayacak.

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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine'deki bina veya otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye olan mesafeleri dikkate alınarak, hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?

a-Oda Tercihli Konaklama Türü

• Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve karyolası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 ve 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?

• Mekke'de Mescid-i Haram'a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi'ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

• Sabah kahvaltısı, ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

• Medine'de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.