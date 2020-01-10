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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
Hac kura sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte 2020 hac fiyatları ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira? Kesin kayıt için hak kazanan adaylar, e-devlet sistemi üzerinden açıklanan 2020 hac fiyatları hakkında sorgulama yapıyor. Hacı adayları, e-Devlet üzerinden alacakları 'Hac Kesin Kayıt Belgesi' ile 13-24 Ocak tarihleri arasında il müftülüklerine ve acentelere kayıt yaptırabilecek. Peki, 2020 hac fiyatları ne kadar? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 10.01.2020 00:23 Güncelleme Tarihi: 10.01.2020 00:24
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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?
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2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?