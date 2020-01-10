2020 hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira?

2020 hac fiyatları ne kadar? Kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca kişi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan kura çekimine başvurmuştu. Kura sonuçları açıklandı ve kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar belli oldu. Peki, hac fiyatları ne kadar? Kişi başı hac konaklama fiyatı kaç lira? Hac için konaklama paketi tercih etmek isteyen vatandaşlar hac fiyatlarını sorguluyor. İşte hac konaklama fiyatları…