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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Gözler Polis Akademisi'nde! 2020 polislik başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu? Gözler Polis Akademisi'nde! 2020 polislik başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu? POMEM kapsamında polis alımı devam ediyor. Polis Akademisi tarafından belirli dönemlerde gerçekleştirilen POMEM'lere başvuru yapmak isteyen adayalr 27. dönem başvuru tarihlerini araştırıyor. KPSS lisans oturumlarının tamamlanması ile bilrikte gözler polis alımlarına çevrildi. Peki, 2020 polislik başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? POMEM başvuru şartları nedir? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 26.10.2020 16:11 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 16:17
27. Dönem POMEM başvuruları ne zaman? 2020 polis alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Polis olabilme hayali ile hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, Polis Akademisi'nden gelecek müjdeli haberi bekliyor. POMEM'lerde eğitim görmek isteyen vatandaşlar yeni dönem başvurularının tarihini araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 2020 polislik başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM başvuru tarihi ne zaman? POMEM başvuru şartları nedir? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 27. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından 27. Dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarih henüz duyurulmadı. Ancak, başvuruların KPSS ön lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gerçekleştirilmesi bekleniyor. ÖSYM takvimine göre, 2020 KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da açıklanacak. Buna göre, 27. Dönem POMEM başvurularının aralık ayı gibi başlaması tahminler arasında. Konu ile ilgili resmi açıklam geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak,
e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,