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Haberler Galeri Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Korona virüsün ülkemize sıçramasının ardından ertelenen Açık Lise Sınavları (AÖL) bu hafta sonu 3 oturum şeklinde yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı için teste giren öğrenciler, ilk 2 oturumun ardından soru cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 25.07.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 16:16
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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çeşitli nedenler ile eğitim-öğretim hayatına ara veren binlerce vatandaş, bu hafta sonu açık lise sınavlarına girecek. Korona virüs nedeniyle ertelenen Açık Öğretim Sınavlarının ilk 2 oturumu bugün yapıldı. Peki, AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SORU-CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav soru cevap kitapçığı henüz yayınlanmadı. Sınav cevap anahtarının hafta içinde açıklanması bekleniyor.

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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçla ilgili açıklama yapılmadı. Açık Lise sınav sonuçlarının Ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmişti. Ancak bu değişiklik AÖL'de henüz uygulamaya geçmedi. AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır.

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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVA GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLMELİ?

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.