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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Korona virüsün ülkemize sıçramasının ardından ertelenen Açık Lise Sınavları (AÖL) bu hafta sonu 3 oturum şeklinde yapılacak. Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavı için teste giren öğrenciler, ilk 2 oturumun ardından soru cevap anahtarının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 25.07.2020 16:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 16:16
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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?