Gözler oraya çevrildi! AÖL soru-cevap anahtarı açıklandı mı? Açık Lise sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmişti. Ancak bu değişiklik AÖL'de henüz uygulamaya geçmedi. AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır.