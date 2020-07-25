Ayasofya-i Kebir Camii’nde boş bırakılan alanın sırrı! Üzerine halı serilmemişti…

Dün kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılışının ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadet etmek isteyen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turist de ağırladı. Ayasofya Camii'nin zemini namaz kılınabilmesi için halılarla kaplanırken bir alan boş bırakıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Camii'nde üzerine halı serilmeyen kare şeklindeki alanın, imparatorların taç giyme alanı olduğunu ve tarihi hatırasına binaen boş bırakıldığını söyledi.