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Ayasofya-i Kebir Camii’nde boş bırakılan alanın sırrı! Üzerine halı serilmemişti…

Dün kılınan Cuma namazının ardından 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, açılışının ikinci gününde de büyük ilgi gördü. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadet etmek isteyen vatandaşlar ile yerli ve yabancı turist de ağırladı. Ayasofya Camii'nin zemini namaz kılınabilmesi için halılarla kaplanırken bir alan boş bırakıldı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Ayasofya-i Kebir Camii'nde üzerine halı serilmeyen kare şeklindeki alanın, imparatorların taç giyme alanı olduğunu ve tarihi hatırasına binaen boş bırakıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 25.07.2020 16:00 Güncelleme Tarihi: 25.07.2020 16:02
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Ayasofya-i Kebir Camii’nde boş bırakılan alanın sırrı! Üzerine halı serilmemişti…

İstanbul'un fethiyle birlikte 1453'ten 1934'e kadar cami olarak kullanılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Danıştay'ın kararı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasının ardından 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı.

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Ayasofya-i Kebir Camii’nde boş bırakılan alanın sırrı! Üzerine halı serilmemişti…

Açılışa hazırlanan camide birçok düzenleme yapılırken özel olarak hazırlanan halılar da restorasyon çalışmalarının olmadığı alanlara serildi.

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Ayasofya-i Kebir Camii’nde boş bırakılan alanın sırrı! Üzerine halı serilmemişti…

Ayasofya-i Kebir Camiinde müezzin mahfilinin arkasında dairelerden oluşan alanın ise boş bırakıldığı görüldü.

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Ayasofya-i Kebir Camii’nde boş bırakılan alanın sırrı! Üzerine halı serilmemişti…

İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, AA muhabirine alanın neden boş bırakıldığıyla ilgili sorumuzu cevaplandırdı.

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Ayasofya-i Kebir Camii’nde boş bırakılan alanın sırrı! Üzerine halı serilmemişti…

Yılmaz, "Boş bırakılan alan imparatorların tac giyme alanıdır. Bu nedenle boş bırakıldı. Buradaki daire şeklindeki renkli alanlarda Ayasofya'nın yapımında kullanılan mermerlerden örneklerdir. Alanla ilgili farklı yorumlar tarihi bilgilerle uyuşmuyor." dedi.