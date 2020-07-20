AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavları için başvurular alınıyor. AÖF'te eğitimini sürdüren öğrencilerden mezun olmaya hazırlananlar yaz okulu sınavlarına hazırlıklara başladı. AÖF yaz okulu başvuru ve sınav ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte cevaplar...