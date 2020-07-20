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AÖF kayıt ekranı: 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF yaz okulu başvuruları başladı. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvime göre, 20 Temmuz itibarıyla alınan AÖF yaz okulu başvurularının ardından öğrenciler sınava hazırlıklara başlayacak. Mezun olabilme hayali kuran öğrenciler sınava dair detayları araştırmaya başladı. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 10:40
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AÖF kayıt ekranı: 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu sınavları için başvurular alınıyor. AÖF'te eğitimini sürdüren öğrencilerden mezun olmaya hazırlananlar yaz okulu sınavlarına hazırlıklara başladı. AÖF yaz okulu başvuru ve sınav ile ilgili detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖF kayıt ekranı: 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2019-2020 yaz okulu kayıtları 20 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler kayıtlarını https://aof.anadolu.edu.tr/kayit adresinden yapabilecekler.

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AÖF kayıt ekranı: 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI OLACAK?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

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AÖF kayıt ekranı: 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?

YAZ OKULU SINAVLARI TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYLARINDA YAPILAMAZ MI?

Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca, "Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere 5 haftadan az olamaz". Başvuru, eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri dikkate alındığında, yz okulu sınavları ancak Eylül ayı başında gerçekleştirilebilmektedir.

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AÖF kayıt ekranı: 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?

NOT YÜKSELTMEK İÇİN YAZ OKULUNDAN DERS ALINABİLİR Mİ?

Genel not oralamanız 2,00'ın altında ise koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığınız ders/derslerden en fazla 5 ders seçebilirsiniz.