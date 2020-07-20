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AÖF kayıt ekranı: 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak?
AÖF yaz okulu başvuruları başladı. Anadolu Üniversitesi'nin yayımladığı takvime göre, 20 Temmuz itibarıyla alınan AÖF yaz okulu başvurularının ardından öğrenciler sınava hazırlıklara başlayacak. Mezun olabilme hayali kuran öğrenciler sınava dair detayları araştırmaya başladı. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır? Yaz okulu sınavları ne zaman, online mı olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.07.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 10:40
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