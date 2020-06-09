09 Haziran 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...

Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...

Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte düğün salonlarının açılacağı tarih merak ediliyordu. Düğün salonu işletmecileri açılış için ön tarih beklerken, gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi. Kontrollü normal hayat sürecinde kır düğünü rezervasyonlarında artış yaşanıyor. Peki, Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:34
  • 1
  • 17
Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu... GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün sezonu ne zaman başlıyor? Geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısına bugün gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındki kabine, uzun bir aranın ardından Beştepe'de ilk kez yüz yüze yapılacak. Toplantıda düğün salonlarının açılış tarihinin görüşülmesi bekleniyor. Evlilik hazırlığında olan çiftler konu ile ilgili detayları yakından takip ediyor. Peki, düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

  • 2
  • 17
Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Düğün sezonunun Ağustos'ta başlatılması bekleniyor. Düğün sezonuyla ilgili kararın bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.

  • 3
  • 17
Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...

KIR DÜĞÜNÜ İŞLETMELERİNDE 'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT' YOĞUNLUĞU

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kontrollü sosyal hayata geçişin ardından evlenecek çiftler kır düğünlerine daha çok ilgi gösteriyor.

Çiftler, uzmanların "klimalı ve kapalı ortamlardan uzak durulmasını" önermesi üzerine, bu yaz yapacakları düğünlerde mekan arayışını bu tavsiyelere göre şekillendiriyor.

  • 4
  • 17
Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...

Özellikle normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçilmesiyle kır düğünü rezervasyonlarında artış yaşanıyor. İşletme sahipleri ise faaliyete başlayacakları tarihin bir an önce duyurulmasını istiyor.

Bursa'da faaliyet gösteren Oksijen Havuzbaşı Kır Düğünü İşletmecisi Sabri Zümre, 12 yıldır sektörde faaliyet yürüttüğünü söyledi.

  • 5
  • 17
Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...

Salgın sürecinin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Zümre, "Aslında düğün yapacak çiftler de bu süreçten olumsuz etkilendi. Şu anda bu sektörde çözüm arayışındayız." dedi.

Zümre, son dönemde Kovid-19 nedeniyle kır düğünü işletmelerinin düğün salonlarına göre biraz daha avantajlı olduğunu dile getirdi.