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Gözler kritik toplantıda! Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu...
Son dakika... Düğün salonları ne zaman açılacak? 1 Haziran'da bazı işletmelerin yeniden faaliyete geçmesi ile birlikte düğün salonlarının açılacağı tarih merak ediliyordu. Düğün salonu işletmecileri açılış için ön tarih beklerken, gözler bugünkü kabine toplantısına çevrildi. Kontrollü normal hayat sürecinde kır düğünü rezervasyonlarında artış yaşanıyor. Peki, Düğün salonları ne zaman açılıyor? 2020 düğünler ne zaman başlayacak? Düğün sezonu ne zaman açılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:24Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:34