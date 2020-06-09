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Haberler Galeri Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı! Günlük 100 kişinin gelmesi bekleniyor

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı! Günlük 100 kişinin gelmesi bekleniyor

Pandemi hastanesi olarak hizmet vermesi planlanan ve 35 günde restorasyonu tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi (Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi) ilk hastalarını almaya başladı. Tarihi hastanenin acil servisine son 24 saatte 15 hasta muayene olmaya geldi. Havadan drone ile görüntülenen hastaneye günlük 100 kişinin muayene için gelmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 10:19 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 10:23
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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı! Günlük 100 kişinin gelmesi bekleniyor GALERİ DEVAM EDİYOR

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hizmet vermesi planlanan İstanbul'un en eski hastanelerinden birisi olan Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesinin restorasyon çalışmaları 35 günün ardından tamamlanmıştı.

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı! Günlük 100 kişinin gelmesi bekleniyor

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen hastaneye Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ismi verilmişti.

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı! Günlük 100 kişinin gelmesi bekleniyor

Toplamda 500 kişilik bir restorasyon ekibinin kısa sürede tamamladığı hastane havadan görüntülendi. Hastanenin 4 giriş kapısı bulunurken bahçesinde yer alan balık havuzları ve ağaçların üzerinde bulunan kuş yuvaları ayrı bir güzellik katıyor.

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı! Günlük 100 kişinin gelmesi bekleniyor

Hastaneye gelen hastalara acil durumlarda müdahale edilmenin yanı sıra uzman hekimlerce poliklinik hizmeti de sunuluyor.

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi ilk hastalarını almaya başladı! Günlük 100 kişinin gelmesi bekleniyor

Hastanenin üst katında bulunan yoğun bakım ünitelerinde özellikle pandemi, sars, ebola gibi hastalıklar için oluşturulan negatif basınçlı odalar yer alıyor.