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Lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları...
Koronavirüsle mücadele kapsamında yüz yüze eğitim konusunda bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de lise sınavları oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları nasıl olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:52Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:55