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Haberler Galeri Lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları...

Lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları...

Koronavirüsle mücadele kapsamında yüz yüze eğitim konusunda bazı değişiklikler yapıldı. Buna göre, 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de lise sınavları oldu. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 10:55
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Lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları...

Lise 2. dönem sınavları iptal mi? Kovid-19 vaka sayısında görülen artış sonrası Türkiye'de kısmi kapanma uygulamasına geçildi. Bu gelişmelerin ardından yüz yüze eğitime başlayan bazı sınıflar yeniden online eğitime geçti. En çok merak edilenlerden biri de yüz yüze sınavlar oldu. Binlerce öğrenci sınavların iptal olup olmadığını araştırıyor. Peki, lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları...

LİSE SINAVLARI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, konu ile ilgili şöyle dedi:

"Eğer hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 'Bunların tabii ki ertelenmesi gerekir, bir şekilde yeniden tanzime ihtiyaç var' dediklerinde hiç tereddüt etmeyiz, derhal yaparız. Çünkü çocuklarımız ve velilerimiz kıymetli. Tamamen tabloya ve bilime bakıp böyle bir kararı tabii ki gözden geçiririz."

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Lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları...

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı lise 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik sınavların 3 Mayıs Pazartesi günü başlayacağını bildirdi.

81 ilde yüz yüze eğitime başlayan 12. sınıfların sınavları ise 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıf öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri 28 Mayıs tarihine kadar tamamlanacak.

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Lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları...

LİSE 2. DÖNEM SINAVI KONULARI NELER?

Liselerde ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020-26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde hazırlanacak.

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Lise 2. dönem sınavları iptal mi, ertelendi mi? MEB 2021 lise sınavları ne zaman yapılacak? Sınav konuları...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakan Ziya Selçuk, ara tatil ve okulların kapanması ile ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok."