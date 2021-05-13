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Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

Bayramda market ve bakkallar açık mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nın da tam kapanma sürecine denk gelmesi ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Market, bakkal ve fırınların bayramda çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 11:02
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Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

Bayramda marketler açık mı, kapalı mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de tam kapanma sürecine geçildi. 17 günlük sokağa çıkma yasağı süresince market, bakkal ve fırınların çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte bayramda bu yerlerin çalışıp çalışmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

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Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

BAYRAMDA MARKET, BAKKAL FIRIN AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, bayramda market, bakkal ve fırınlar 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

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Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

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Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

12 Mayıs tarihli tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 228 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 29 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1496 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu, 35 bin 167 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 801 bin 291'e yükseldi.

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Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...

Test sayısı 50 milyon 58 bin 648'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 72 bin 462, vefat sayısı 43 bin 821, ağır hasta sayısı 2 bin 827 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.