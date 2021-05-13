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Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı? Çalışma saatleri...
Bayramda market ve bakkallar açık mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda 29 Nisan - 17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma uygulanıyor. Ramazan Bayramı'nın da tam kapanma sürecine denk gelmesi ile birlikte bazı sorular gündeme geldi. Market, bakkal ve fırınların bayramda çalışıp çalışmadığını merak eden vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Bayramda market, bakkal, fırınlar açık mı? 2021 bayramın ilk günü marketler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 10:54Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 11:02