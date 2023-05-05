HaberlerGaleriKarayolları işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? İŞKUR KGM PERSONEL ALIMI 2023! www.kgm.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
Karayolları işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? İŞKUR KGM PERSONEL ALIMI 2023! www.kgm.gov.tr BAŞVURU EKRANI!
İŞKUR başvuruları başladı! Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin yeni işçi alımı ilanı duyuruldu. İlan şartlarını taşıyan adaylar; esube.iskur.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Başvurmak isteyen kişiler, İŞKUR Karayolları personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? sorusuna yanıt aramaya başladı İşte, KGM personel alımı başvuru ekranı 2023!
Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:41Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:42