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Haberler Galeri Karayolları işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? İŞKUR KGM PERSONEL ALIMI 2023! www.kgm.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

Karayolları işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? İŞKUR KGM PERSONEL ALIMI 2023! www.kgm.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

İŞKUR başvuruları başladı! Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin yeni işçi alımı ilanı duyuruldu. İlan şartlarını taşıyan adaylar; esube.iskur.gov.tr internet adresinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Başvurmak isteyen kişiler, İŞKUR Karayolları personel alımı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? sorusuna yanıt aramaya başladı İşte, KGM personel alımı başvuru ekranı 2023!

Giriş Tarihi: 05.05.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 05.05.2023 09:42
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Karayolları işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? İŞKUR KGM PERSONEL ALIMI 2023! www.kgm.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

Karayolları personel alımı başvuru ekranı 2023! KGM İŞKUR üzerinden 3 bin sürekli işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından başvurular hakkında detaylar, araştırılmaya başladı. KGM bünyesinde çalışmak isteyenler, "Karayolları işçi alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İŞKUR KGM personel alımı başvuru şartları ve tüm detaylar...

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Karayolları işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? İŞKUR KGM PERSONEL ALIMI 2023! www.kgm.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 3000 personel alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Başvurular 27 Nisan - 02 Mayıs tarihlerinde alınacak ve 5 gün ilanda kalacak.

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Karayolları işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? İŞKUR KGM PERSONEL ALIMI 2023! www.kgm.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

KGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

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Karayolları işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? İŞKUR KGM PERSONEL ALIMI 2023! www.kgm.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK MESLEK GRUPLARI

Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı,

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Karayolları işçi alımı başvuruları ne zaman bitiyor, şartları neler? İŞKUR KGM PERSONEL ALIMI 2023! www.kgm.gov.tr BAŞVURU EKRANI!

Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı,