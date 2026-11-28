Gök Vatan'ın yeni gücü KAAN sahneye çıkıyor! 2035'e kadar 100 uçak hedefi: İşte milli gururumuz hakkında merak edilenler...
Türkiye'yi dünyada beşinci nesil savaş uçağı üretebilen sayılı ülkeler arasına taşıyan Millî Muharip Uçak KAAN'da tarihi eşikler birer birer aşılıyor. İlk prototipin gökyüzüyle buluşmasının ardından yeni nesil prototipler de pistteki yerini alıyor. 2030 yılının sonuna kadar 20, 2035 yılının sonuna kadar ise toplam 100 KAAN'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor. Peki, KAAN Türk Hava Kuvvetlerine neler kazandıracak? İşte Gök Vatan'ın yeni muhafızı KAAN'ın özel dosyası...
BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ, İSİM BABASI BAHÇELİ OLDU
Türk havacılık tarihinin altın sayfalarından biri, 21 Şubat 2024'te yazıldı. Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu gerçekleştirerek gökyüzüyle buluştu. O tarihten bu yana projede önemli aşamalar kaydedildi.
Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağı KAAN için Başkan Erdoğan'ın talimat vermesinin ardından Savunma Sanayii Başkanlığı harekete geçti. Projenin isim babası ise MHP Lideri Devlet Bahçeli oldu.
KAAN-1 TAKSİ TESTLERİNİ TAMAMLADI! SIRADA ÜÇLÜ UÇUŞ VAR
Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü KAAN, kritik aşamaları geride bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. Üç prototipi bulunan KAAN'ın hem yerde hem de havada testleri aralıksız sürüyor. TUSAŞ mühendislerinin gece gündüz devam eden çalışmaları sonucunda esas prototip KAAN-1 piste çıktı ve taksi testlerini başarıyla tamamladı.
Şimdi sırada gökyüzünde üçlü uçuş aşaması bulunuyor. Yeni prototiplerin de katılımıyla üç KAAN'ın aynı anda test uçuşları gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu aşamanın ardından silahlı atış testlerine geçilecek. Testlerin tamamlanmasıyla birlikte uçakların Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girmesi hedefleniyor.
GÖKYÜZÜNDE UÇAN KOMUTA MERKEZİ! KIZILELMA VE ANKA-3'Ü YÖNETECEK
KAAN, yalnızca bir savaş uçağı olmanın ötesinde, gökyüzünde uçan bir komuta merkezi olarak öne çıkıyor. Düşük radar görünürlüğü ve gövde içine yerleştirilen silah yuvaları sayesinde düşman radarlarına yakalanmadan derin operasyonlar gerçekleştirebilecek olan KAAN, yapay zeka destekli sistemleriyle KIZILELMA ve ANKA-3 gibi insansız savaş uçaklarını da gökyüzünden komuta edebilecek.
21 metre uzunluğa ve 6 metre yüksekliğe sahip KAAN; düşük görünürlük, yapay zeka destekli görev yönetim sistemleri, yüksek durum farkındalığı ve üstün manevra kabiliyetiyle Türkiye'nin gökyüzündeki en stratejik güçlerinden biri konumunda bulunuyor.
ASELSAN İMZALI MURAD-600A AESA RADARIYLA ÜSTÜN KABİLİYET
KAAN'da ASELSAN tarafından geliştirilen milli sistemler kullanılacak. Uçakta görev yapacak MURAD-600A AESA radar sistemi, aktif elektronik taramalı dizi mimarisiyle geliştirildi. Yeni nesil radarın hedef takibi, elektronik harp ve yüksek hassasiyetli angajman kabiliyetleri açısından önemli avantajlar sağlaması bekleniyor.