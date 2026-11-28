2028 yılının sonunda başlaması planlanan ilk teslimatlarda yabancı motor kullanılacak olsa da projenin en kritik aşamalarından birini yerli motor oluşturuyor. Asıl hedef ise 2033 yılında, 35 bin libre itki gücüne sahip yerli turbofan motor TF35000'in tamamlanması. Böylece KAAN'ın gökyüzünde yüzde 100 yerli güçle uçması hedefleniyor.

KAAN'ın ilk üretim uçaklarında mevcut ve güvenilir motor altyapısıyla ilerlenmesi planlanıyor. Bu aşamada General Electric üretimi F110-GE-129 turbofan motorları kullanılacak. Motorların temin edilmesiyle birlikte 40 adet KAAN'ın F110 motorlarıyla Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK SAVUNMA İHRACATI! ENDONEZYA'YA YERLİ MOTORLU KAAN

KAAN'ın başarısı Türkiye sınırlarını da aştı. Endonezya ile imzalanan 48 uçaklık ve yaklaşık 15 milyar dolarlık anlaşma, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de ilk etapta 48, ardından ilave olarak 12 adet KAAN üretilecek. Uçaklar, Endonezya Savunma Bakanlığının hizmetine sunulacak. Tüm teslimatların 84 ay içerisinde gerçekleştirilmesi planlanırken bu uçakların Endonezya'ya yerli motor TF35000 ile teslim edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 2035 yılına kadar 10 ülkenin daha KAAN filosuna katılması bekleniyor.