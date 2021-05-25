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Gökbey helikopteri için tarih belli oldu! Türkiye'nin yeni gücü olacak

Son dakika haberi... Türkiye her alanda Başkan Erdoğan liderliğinde yerli-milli üretim ve tesisleşme adımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda Türkiye'nin genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle geliştirilen Gökbey Helikopteri, testlerde limitleri zorlayarak göreve hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 14:54
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Gökbey helikopteri için tarih belli oldu! Türkiye'nin yeni gücü olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Gökbey Helikopteri Program Müdürü Gökhan Tursun, AA muhabirine, Gökbey Programı kapsamında bir helikopter endüstrisi kurulmasına yönelik büyük bir altyapı yatırımının hayata geçirildiğini söyledi.

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Gökbey helikopteri için tarih belli oldu! Türkiye'nin yeni gücü olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle projenin 2013'te başladığını ifade eden Tursun, 2018'deki ilk uçuştan bu yana yoğun şekilde uçuş ve yer testlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

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Gökbey helikopteri için tarih belli oldu! Türkiye'nin yeni gücü olacak

Tursun, "3'üncü prototipimiz çıktı, 4'üncü prototipimiz üretim hattında. Prototiplerle yer ve uçuş testlerini, kalifikasyon, sertifikasyon testlerini gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki sene içinde de ilk teslimatımızı yapmayı planlıyoruz." dedi.

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Gökbey helikopteri için tarih belli oldu! Türkiye'nin yeni gücü olacak

Özellikleri dikkate alındığında, muadilleriyle kıyaslandığında Gökbey'in çok üst seviyede bir helikopter olduğunu vurgulayan Tursun, şöyle konuştu:

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Gökbey helikopteri için tarih belli oldu! Türkiye'nin yeni gücü olacak

"Ağırlık-denge, irtifa, hız, insan-arayüz anlamında birçok üst özellikleri var. Bu kapsamda da özellikle yurt içinde kuvvet komutanlıklarımız, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğümüz Gökbey Helikopteri'ne talipler. Bu kapsamda farklı konfigürasyonlarda helikopterleri de üretiyoruz. Arama kurtarma, yangınla mücadele, personel taşıma, VIP gibi birçok farklı konfigürasyonumuz da olacak."