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Gökbey helikopteri için tarih belli oldu! Türkiye'nin yeni gücü olacak
Son dakika haberi... Türkiye her alanda Başkan Erdoğan liderliğinde yerli-milli üretim ve tesisleşme adımlarını hızlandırdı. Bu kapsamda Türkiye'nin genel maksat helikopteri ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması hedefiyle geliştirilen Gökbey Helikopteri, testlerde limitleri zorlayarak göreve hazırlanıyor.
Giriş Tarihi: 25.05.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 14:54
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