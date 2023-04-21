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GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...
"Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman?" sorusu arama motorlarında araştırıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son dakika açıklamasında bakanlık bünyesine 2750 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.Açıklamanın ardından başvurular hakkında detaylar merak konusu oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'na Gelir Uzman Yardımcısı, Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak? Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hangi bölümlere alım yapılacak? İşte, başvurular hakkında tüm detaylar...