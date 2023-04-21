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Haberler Galeri GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...

GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...

"Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman?" sorusu arama motorlarında araştırıldı.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati son dakika açıklamasında bakanlık bünyesine 2750 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.Açıklamanın ardından başvurular hakkında detaylar merak konusu oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'na Gelir Uzman Yardımcısı, Gelir Uzman Yardımcısı alımı yapılacak? Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Hangi bölümlere alım yapılacak? İşte, başvurular hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 21.04.2023 16:26
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GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yeni personel alımı müjdesini açıkladı! Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2750 personel alımı yapılacak. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? İşte, alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...

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GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...

Bakan Nebati'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ile 20 Hazine Avukatı istihdam edilecektir. Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 personel alımı yapacağımızın müjdesini vermek isterim."

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GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...

Bakan Nebati'nin açıklaması şöyle:

Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim.

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GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...

Bizlere her daim güç veren milletimiz için durmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmemize katkı sağlayacak ve gücümüze güç katacak Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere;

360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ile 20 Hazine Avukatı istihdam edilecektir..

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GİB PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı ne zaman? Alım yapılacak bölümler, kontenjan sayısı...

2750 PERSONEL ALIMI KADRO VE KONTENJANLAR

360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı,

40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı,