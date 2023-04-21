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14 Mayıs öncesi son anket sonucu! Başkan Erdoğan ve AK Parti yine ilk sırada! Kim ne kadar oy alıyor?

Son dakika haberleri | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi anket firmalarının saha araştırmaları da sürüyor. Seçime sayılı gün kala Başkan Erdoğan ve AK Parti anketlerde farklı şekilde önde görünürken; Genar Araştırma Şirketi tarafından yapılan son araştırmanın sonuçları da ortaya çıktı. Vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Sonuçlarda yine Başkan Erdoğan ve AK Parti ilk sırada çıktı. Peki 14 Mayıs öncesi son anket sonuçları ne? Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranı ne? Seçim ilk turda bitecek mi? İşte güncel anket sonuçları...

Giriş Tarihi: 21.04.2023 16:32
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14 Mayıs öncesi son anket sonucu! Başkan Erdoğan ve AK Parti yine ilk sırada! Kim ne kadar oy alıyor?

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne hazırlanıyor. Seçimlere kısa bir süre kalırken, anket şirketleri de vatandaşın nabzını yoklamaya devam ediyor. Genar Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Ankette vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Anket sonuçlarına göre; AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan rakiplerine fark attı. Peki Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? İşte son dakika seçim anketi haberinin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 Mayıs öncesi son anket sonucu! Başkan Erdoğan ve AK Parti yine ilk sırada! Kim ne kadar oy alıyor?

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Nisan ayı son seçim anketi sonuçlarını kamuoyu ile paylaşıldı. Anket sonuçları incelendiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin açık ara önde olduğu görüldü.

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14 Mayıs öncesi son anket sonucu! Başkan Erdoğan ve AK Parti yine ilk sırada! Kim ne kadar oy alıyor?

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ
Araştırmaya katılan vatandaşlara ilk olarak "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" sorusu yöneltildi. Vatandaşlar yüzde 54 ile Başkan Erdoğan'ın kazanacağını belirtirken Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 41,8 olarak ölçüldü.

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14 Mayıs öncesi son anket sonucu! Başkan Erdoğan ve AK Parti yine ilk sırada! Kim ne kadar oy alıyor?

Ankette Muharrem İnce, yüzde 3.1, Sinan Oğan ise yüzde 1.1 oranında oy aldı.

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14 Mayıs öncesi son anket sonucu! Başkan Erdoğan ve AK Parti yine ilk sırada! Kim ne kadar oy alıyor?

Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.