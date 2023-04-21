14 Mayıs öncesi son anket sonucu! Başkan Erdoğan ve AK Parti yine ilk sırada! Kim ne kadar oy alıyor?

Son dakika haberleri | 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi anket firmalarının saha araştırmaları da sürüyor. Seçime sayılı gün kala Başkan Erdoğan ve AK Parti anketlerde farklı şekilde önde görünürken; Genar Araştırma Şirketi tarafından yapılan son araştırmanın sonuçları da ortaya çıktı. Vatandaşlara "Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kim kazanır?" ve "Bugün bir milletvekili genel seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" soruları yöneltildi. Sonuçlarda yine Başkan Erdoğan ve AK Parti ilk sırada çıktı. Peki 14 Mayıs öncesi son anket sonuçları ne? Başkan Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın oy oranı ne? Seçim ilk turda bitecek mi? İşte güncel anket sonuçları...