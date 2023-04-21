21 Nisan 2023, Cuma
Bakan Süleyman Soylu "Türkiye ilk kez duymuş olacak" diyerek açıkladı! Hakkari'de tam 40 yıl sonra...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da düzenlenen Şalpazarı Federasyonu Hemşehri Buluşması'nda konuştu. Bakan Soylu, "Şu anda bir şey söyleyeceğim, Türkiye de bunu ilk kez duymuş olacak" diyerek Hakkari'de 40 yıldır ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçirildiğini açıkaldı.
Giriş Tarihi: 21.04.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 15:39
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14