Bakan Süleyman Soylu "Türkiye ilk kez duymuş olacak" diyerek açıkladı! Hakkari'de tam 40 yıl sonra...

"ŞU ANDA BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM, TÜRKİYE İLK KEZ DUYMUŞ OLACAK..."

Soylu, Üsküdar'da Şalpazarı Federasyonu Hemşehri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, dün akşam iftarı İstanbul'da yaptığı, her zaman olduğu gibi gecenin bir yarısı Hakkari'ye gitmek istediğini söyledi.

Uçağın Hakkari'ye inmediğini, bu nedenle Van'a ulaştığını belirten Soylu, "Hakkari'ye gidene kadar yolun üzerinde ne kadar asker, polis, jandarma varsa hepsinin bayramını tebrik ede ede, onların orada annelerinin, babalarının hasretiyle eşlerinin hasretini çektiği o bayram buluşmasını hiç olmazsa biraz 'Hafifletir miyiz?' diye birbirimizle sarmaş dolaş olduk, birbirimizle bayramlaştık. Milletimizin onlara selamını söyledik.