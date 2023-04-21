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Haberler Galeri Bakan Süleyman Soylu "Türkiye ilk kez duymuş olacak" diyerek açıkladı! Hakkari'de tam 40 yıl sonra...

Bakan Süleyman Soylu "Türkiye ilk kez duymuş olacak" diyerek açıkladı! Hakkari'de tam 40 yıl sonra...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Üsküdar'da düzenlenen Şalpazarı Federasyonu Hemşehri Buluşması'nda konuştu. Bakan Soylu, "Şu anda bir şey söyleyeceğim, Türkiye de bunu ilk kez duymuş olacak" diyerek Hakkari'de 40 yıldır ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçirildiğini açıkaldı.

Giriş Tarihi: 21.04.2023 15:39 Güncelleme Tarihi: 21.04.2023 15:39
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Bakan Süleyman Soylu Türkiye ilk kez duymuş olacak diyerek açıkladı! Hakkari’de tam 40 yıl sonra...

İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul milletvekili adayı Süleyman Soylu, Hakkari'de 40 yıldır ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçirdiklerini söyledi. Türkiye'nin çok büyük badirelerden geçtiğini anlatan Bakan Soylu, "Türkiye'nin şöyle yukarı çıkan o ivmesini engellemek, milletin ağız tadını bozmak, 'Biz yaparız' diyenleri 'Siz yapamazsınız' demeye ikna etmek gençlerimizin, insanlarımızın umudunu ortadan kaldırmak istediler." ifadelerini kullandı.

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Bakan Süleyman Soylu Türkiye ilk kez duymuş olacak diyerek açıkladı! Hakkari’de tam 40 yıl sonra...

"ŞU ANDA BİR ŞEY SÖYLEYECEĞİM, TÜRKİYE İLK KEZ DUYMUŞ OLACAK..."
Soylu, Üsküdar'da Şalpazarı Federasyonu Hemşehri Buluşması'nda yaptığı konuşmada, dün akşam iftarı İstanbul'da yaptığı, her zaman olduğu gibi gecenin bir yarısı Hakkari'ye gitmek istediğini söyledi.

Uçağın Hakkari'ye inmediğini, bu nedenle Van'a ulaştığını belirten Soylu, "Hakkari'ye gidene kadar yolun üzerinde ne kadar asker, polis, jandarma varsa hepsinin bayramını tebrik ede ede, onların orada annelerinin, babalarının hasretiyle eşlerinin hasretini çektiği o bayram buluşmasını hiç olmazsa biraz 'Hafifletir miyiz?' diye birbirimizle sarmaş dolaş olduk, birbirimizle bayramlaştık. Milletimizin onlara selamını söyledik.

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Bakan Süleyman Soylu Türkiye ilk kez duymuş olacak diyerek açıkladı! Hakkari’de tam 40 yıl sonra...

Şu anda bir şey söyleyeceğim, Türkiye'de bu ilk kez duyulmuş olacak. Hakkari'de Allah'a çok şükür olsun, 40 yıldır ilk kez teröristin olmadığı bir bayram geçirdik. Teröristlerin yıllarca fink attığı, aynı zamanda Karadeniz'e kadar Tunceli üzerinden lojistik ve yine aynı zamanda kendi teröristlerini oraya aktardıkları, hem silah hem mühimmat hem gıda aktardıkları o alanı tamamen teröristlerden temizlemiş olduk." diye konuştu.

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Bakan Süleyman Soylu Türkiye ilk kez duymuş olacak diyerek açıkladı! Hakkari’de tam 40 yıl sonra...

"TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BADİRELERDEN GEÇTİ"
Soylu, Türkiye'nin çok büyük badirelerden geçtiğini, çok büyük maliyetler ödediğini, çok direndiğini anlatarak, "Gezi olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Türkiye, çok büyük projelere imza atmıştı. Fakat Türkiye'yi bu büyük projelerden döndürmek, Türkiye'nin faiz maliyetini daha yukarı çıkarmak için bizatihi tamam, içeridekiler bir karmaşıklık yapmak istediler ama bu karmaşıklığın arkasında da her zaman bildiğimiz gibi o Batı'nın aklı var, Amerika'nın aklı var. Türkiye'nin şöyle yukarı çıkan o ivmesini engellemek, milletin ağız tadını bozmak, 'Biz yaparız' diyenleri 'Siz yapamazsınız' demeye ikna etmek gençlerimizin, insanlarımızın umudunu ortadan kaldırmak istediler." ifadelerini kullandı.

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Bakan Süleyman Soylu Türkiye ilk kez duymuş olacak diyerek açıkladı! Hakkari’de tam 40 yıl sonra...

"ÜLKENİN ZENGİNLİĞİNE DOĞRU HEP BERABER GİDECEĞİZ"
Dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaman müjde verdiğinin altını çizen Soylu, şöyle devam etti: "Şimdi ben o Kılıçdaroğlu'nun yüzünü bir görmek isterdim. Hani o mutfağa geçiyor ya, mutfakta bir video çekseydi. O videoya, o Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeye karşı deseydi ki 'Benim mutfağımda da doğal gaz bedava'. 'Mersin Nükleer Santrali'ni yapacağım' dedi. Önümüzdeki günlerde Tayyip Erdoğan birinci etabını açacak. Yani bir taraftan yerli ve milli enerji, dışarıya para vermeyelim, paramızı enerjiye dışarıya akıtmayalım istedik.