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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 20 Kasım bugün marketler kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? 20 Kasım bugün marketler kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? Bugün marketler kaçta kapanacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı mekanların çalışma saatlerine sınırlama getirilmişti. Bu kapsamda market ve bakkalların çalışma saatleri araştırılmaya başlandı. Öte yandan hafta sonu belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 20 Kasım bugün marketler kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 20.11.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 13:34
20 Kasım bugün marketler kaça kadar açık? Türkiye genelinde uygulanacak yeni kısıtlamalar ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği yeni kısıtlamaların detayları belli oldu. Yeni kısıtlamalar doğrultusunda market ve bakkalların çalışma saatleri değişti. Öte yendan sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin saat kaçta açık olacağı merak ediliyor. Peki, 20 Kasım bugün marketler kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN MARKETLER KAÇTA KAPANACAK? HAFTA SONU...
20 Kasım itibarıyla market ve bakkallar sadece 10.00-20.00 saatlerinde açık olacak.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İlk sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
18 KASIM KORONA GENELGESİ
İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere gönderilen genelgede, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatıldı.
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.