20 Kasım bugün marketler kaça kadar açık? Türkiye genelinde uygulanacak yeni kısıtlamalar ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği yeni kısıtlamaların detayları belli oldu. Yeni kısıtlamalar doğrultusunda market ve bakkalların çalışma saatleri değişti. Öte yendan sokağa çıkma kısıtlamasında marketlerin saat kaçta açık olacağı merak ediliyor. Peki, 20 Kasım bugün marketler kaçta kapanacak? Sokağa çıkma yasağında marketler ve bakkallar saat kaça kadar açık? İşte haberin detayları...