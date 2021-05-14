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Geri sayım: Sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı!
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak? Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler mülakatlara çevrildi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözlü sınava katılacak adayların sınav yerleri açıklandı. Şimdi ise sıra mülakatlarda. MEB tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 16:19
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