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Haberler Galeri Geri sayım: Sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı!

Geri sayım: Sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman yapılacak? Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler mülakatlara çevrildi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sözlü sınava katılacak adayların sınav yerleri açıklandı. Şimdi ise sıra mülakatlarda. MEB tarafından yayımlanan takvim ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 16:19
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Geri sayım: Sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı!

Sözleşmeli öğretmenlerin heyecanla beklediği sözlü sınav için geri sayım başladı. Öğretmen olarak görev almak isteyen vatandaşların uzun zamandır hazırlandıkları sözlü mülakatlar için sınav yerleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvim ile sınavların gerçekleştirileceği tarih belli oldu. Peki, sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geri sayım: Sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Sözleşmeli sınav yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklandı. Sözlü sınava alınacak adaylar e-Devlet sistemi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreleriyle sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek.

SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...

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Geri sayım: Sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı!

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 17 Mayıs - 6 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

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Geri sayım: Sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı!

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür;bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

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Geri sayım: Sözleşmeli öğretmenlk sözlü mülakat ne zaman? 2021 MEB sözlü sınav yerleri sorgulama ekranı!

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.