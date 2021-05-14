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Gıda saklama işine yıllar önce küçük bir atölyede başladı! Şimdi 65 ülkeye ihracat yapıyor

Antalya'da, yaklaşık 30 yıl önce küçük bir atölyede tek başına gıda saklama işine giren Can Hakan Karaca, azmi ve kararlığıyla Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği akıllı soğutma makinelerini 65 ülkeye ihraç eder hale geldi. Can Hakan Karaca, "Yaptığımız işlerle o kadar çok tecrübe sahibi olduk ki, ülkeler için önemli projelere imza attık. Bunu da tamamen Türk mühendisi ve Türk işçisinin emeğiyle başardık" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 15:50 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 15:50
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Gıda saklama işine yıllar önce küçük bir atölyede başladı! Şimdi 65 ülkeye ihracat yapıyor

Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra 1991'de Antalya'ya gelen Karaca, gıda saklama işine girmeye karar verdi. Küçük bir atölyede tek başına işe başlayan Karaca, otellere ve çevre illerdeki firmalara iş yapmaya başladı.

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Gıda saklama işine yıllar önce küçük bir atölyede başladı! Şimdi 65 ülkeye ihracat yapıyor

Yeni teknolojilere verdiği önem doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştıran Karaca, akıllı soğutma makineleri üretmeyi başardı.

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Gıda saklama işine yıllar önce küçük bir atölyede başladı! Şimdi 65 ülkeye ihracat yapıyor

İlk etapta komşu ülkelere ihracata başlayan Karaca, 30 yıllık iş tecrübesi sayesinde bugün ABD'den Rusya'ya, İngiltere'den Hindistan'a, Küba'dan Sudan'a kadar 65 ülkeye soğutma makineleri satıyor.

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Gıda saklama işine yıllar önce küçük bir atölyede başladı! Şimdi 65 ülkeye ihracat yapıyor

Bugün 300'ün üzerinde çalışanın bulunduğu işletmenin sahibi olmanın gururunu yaşayan Karaca, azim ve kararlılıkla üretmeye devam ediyor.

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Gıda saklama işine yıllar önce küçük bir atölyede başladı! Şimdi 65 ülkeye ihracat yapıyor

Karaca, AA muhabirine, geliştirdikleri akılı soğutma cihazlarının, soğuk oda performansını ve verimliliğini maksimize ettiğini, saklanan ürünün kalitesini korumakla birlikte önemli enerji tasarrufu sağladığını söyledi.