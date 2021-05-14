Gıda saklama işine yıllar önce küçük bir atölyede başladı! Şimdi 65 ülkeye ihracat yapıyor

Antalya'da, yaklaşık 30 yıl önce küçük bir atölyede tek başına gıda saklama işine giren Can Hakan Karaca, azmi ve kararlığıyla Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği akıllı soğutma makinelerini 65 ülkeye ihraç eder hale geldi. Can Hakan Karaca, "Yaptığımız işlerle o kadar çok tecrübe sahibi olduk ki, ülkeler için önemli projelere imza attık. Bunu da tamamen Türk mühendisi ve Türk işçisinin emeğiyle başardık" dedi.