Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından yeni eğiitm öğretim dönemi takvimi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile mera edilen sorular yanıt buldu. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen eğitimlerin bu sene nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte cevaplar...