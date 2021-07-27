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Haberler Galeri Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? Milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından yeni eğiitm öğretim dönemi takvimi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile mera edilen sorular yanıt buldu. Pandemi nedeniyle online gerçekleştirilen eğitimlerin bu sene nasıl yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2021 13:04
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Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım başladı. Koronavirüs salgınının görülmesinin ardından, salgının etkilerini azaltmak ve kontrol altına almak için okullarda online eğitime geçilmişti.Yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanan öğrenciler, bu sene eğitimlerin online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

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Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

İLKOKUL 1. SINIF UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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Geri sayım başladı! Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 ilkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim olacak mı?

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.