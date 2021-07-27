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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montaj çalışmalarına başlandı

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montaj çalışmalarına başlandı

Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerinde ÇİMTAŞ firması tarafından fabrikalarda üretimi yapılan, her biri hemen hemen 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montaj çalışmaları başladı. 6 saat sürecek tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştirme çalışması sebebiyle Çanakkale Boğazı bir süre transit gemi geçişlerine kapalı olacak.

Giriş Tarihi: 27.07.2021 12:45
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montaj çalışmalarına başlandı

Çanakkale'nin Gelibolu ile Lapseki ilçeleri arasında yapım çalışmaları süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 3. tabliye montaj işlemlerine başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montaj çalışmalarına başlandı

5 BİN KİŞİLİK EKİP

"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde 649'u mühendis 5 bin kişiyle yoğun bir çalışma yürütülüyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montaj çalışmalarına başlandı

700 TON AĞIRLIĞINDA 87 TABLİYE BLOKUNUN MONTAJI YAPILACAK

ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen, her biri yaklaşık 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştiriliyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montaj çalışmalarına başlandı

Dev tabliyelerin montajında Singapur bayraklı "Asian Hercules-III" isimli yüzer vinç kullanılıyor.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montaj çalışmalarına başlandı

Yaz sonuna kadar bitirilmesi planlanan çalışma kapsamında iki kule arasındaki üçüncü tabliyenin montajına başlandı.