1915 Çanakkale Köprüsü'nün 3. tabliye montaj çalışmalarına başlandı

Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerinde ÇİMTAŞ firması tarafından fabrikalarda üretimi yapılan, her biri hemen hemen 700 ton ağırlığındaki 87 tabliye blokunun montaj çalışmaları başladı. 6 saat sürecek tabliye blokunun montajı belirlenen noktalara yerleştirme çalışması sebebiyle Çanakkale Boğazı bir süre transit gemi geçişlerine kapalı olacak.