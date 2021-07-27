27 Temmuz 2021, Salı
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Türk mühendislerden yerli yazılım! Gökbey'de kullanılacak
TUSAŞ Motor Sanayii AŞ mühendisleri, yeni nesil yolcu uçaklarında motorun ağırlığını azaltıp yakıt verimliliği sağlayan blisklerin daha önce mekanik yöntemlerle gerçekleştirilen ölçümlerinin optik olarak yapılmasına imkan sağlayarak zamandan da tasarruf sağlayan bir yazılım geliştirdi. Söz konusu yazılım Gökbey helikopterin motoru uçuşunu yaptığı anda bu geçişi tamamlanmış olacak.
Giriş Tarihi: 27.07.2021 13:42 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 13:44
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