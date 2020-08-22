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Haberler Galeri Geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

Geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Lisans programlarına tercih yapacak adaylar 2020 DGS puanlarını merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.08.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 10:58
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Geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştiriken Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için geri sayım başladı. Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler lisans programlarına geçiş yapabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. DGS puanlarına göre tercih yapacak öğrencilr, ÖSYM'den gelecek açıklama kilitlendi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS'nin sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. Lisans programlarına geçiş için kullanılacak sınavın sonuçları 9 Eylül'de açıklanacak.

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Geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2020 DGS tercih kılavuzu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanacak. Tercih takvimi de kılavuz ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...

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Geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan DGS sınavına ait soru ve cevap anahtarının % 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.

DGS SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYIN...