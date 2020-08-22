Geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?

DGS sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştiriken Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları için geri sayım başladı. Ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler lisans programlarına geçiş yapabilmek için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. DGS puanlarına göre tercih yapacak öğrencilr, ÖSYM'den gelecek açıklama kilitlendi. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...