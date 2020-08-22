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Geri sayım başladı! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor?
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 9 Ağustos'ta gerçekleştirilen DGS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Lisans programlarına tercih yapacak adaylar 2020 DGS puanlarını merak ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı kılavuza göre DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlıyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22.08.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020 10:58
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