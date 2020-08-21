21 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim (AÖF) kayıtları her sene sonbahar ayında yapılıyor. Öğrenciler üniversite kayıtlarını yenilemek için Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Kayıt döneminde geçtiğimiz sene işlenen takvimin uygulanması bekleniyor. Peki, AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.08.2020 23:10 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020 23:16
  • 1
  • 8
AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF kayıt yenileme işlemini gerçekleştirmek isteyen öğrenciler gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. AÖF eğitimine devam etmek isteyen adaylar için tarihler büyük önem taşıyor. Peki, AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖF 2020-2021 dönemi için kayıt yenileme tarihi henüz açıklanmadı. Kayıt tarihi açıklandığı anda haberimize eklenecektir.

  • 3
  • 8
AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF KAYIT ADIMLARI

1. DERS SEÇİMİ

Ders seçim işlemi aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden yapılabilecek.

  • 4
  • 8
AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

2. KAYIT YENİLEME ÖDEMESİ

AÖF kayıt yenileme ücretleri Ziraat Bankası ATM'lerinden yatırılabilecek.

  • 5
  • 8
AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

3. KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ

Öğrencilerin aof.anadolu.edu.tr adresinden kayıt yenileme işleminin gerçektirildiğini kontrol etmesi gerekiyor.