AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman?

AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? Açıköğretim (AÖF) kayıtları her sene sonbahar ayında yapılıyor. Öğrenciler üniversite kayıtlarını yenilemek için Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak son dakika açıklamasını bekliyor. Kayıt döneminde geçtiğimiz sene işlenen takvimin uygulanması bekleniyor. Peki, AÖF kayıt yenileme tarihi belli mi? 2020-2021 AÖF kayıt yenileme ne zaman? Merak edilen detaylar haberimizde...