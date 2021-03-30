Genelge yayımlandı! Yeni yasaklar için tarih açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Hafta sonu yasakları ne zaman başlıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantıının ardından yaptığı açıklamada kırmızı illerde cumartesi sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamaların başlayacağı tarih merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yeni yasaklar için tarih açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 09:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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