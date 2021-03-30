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Genelge yayımlandı! Yeni yasaklar için tarih açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Hafta sonu yasakları ne zaman başlıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantıının ardından yaptığı açıklamada kırmızı illerde cumartesi sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanacağını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamaların başlayacağı tarih merak edilmeye başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yeni yasaklar için tarih açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 09:29
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Genelge yayımlandı! Yeni yasaklar için tarih açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Hafta sonu yasakları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Kabine toplantısının ardından yeni tedbir kararları duyuruldu. Şimdi ise gözler yeni yasakların başlayacağı tarihe çevrildi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile kısıtlamaların başlayacağı tarih belli oldu. Peki, yeni yasaklar için tarih açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler......

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genelge yayımlandı! Yeni yasaklar için tarih açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kabine toplantısında alınan yeni tedbir kararları bu haftadan itibaren geçerli olacak. Buna göre, kırmızı kategoride yer alan illerde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu iller için hafta sonu kısıtlaması 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Genelge yayımlandı! Yeni yasaklar için tarih açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak. (1 İl).

Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl).

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Genelge yayımlandı! Yeni yasaklar için tarih açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl).

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl).

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Genelge yayımlandı! Yeni yasaklar için tarih açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak?

RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ

20-26 Mart 2021 tarihli kovid-19 risk haritası tablodaki gibidir. Yeni risk haritasının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde 64 ilin kategorisinin değişmesi nedeniyle bu illerde uygulanan tedbirler de değişecek.