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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 58 il için yeni tedbir! Kafe, restoran, halı saha, nikah ve düğünler... 58 il için yeni tedbir! Kafe, restoran, halı saha, nikah ve düğünler... Son dakika haberine göre; Milyonların beklediği Kabine toplatının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınıyla mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. Ramazan ayı ile ilgili tedbirler geldi mi, risk haritası değişti mi soruları Kabine toplantısı sonrası yanıt buldu. Giriş Tarihi: 30.03.2021 07:32 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 09:26
Tüm Türkiye'de gözler Ankara'daki kritik Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs ile mücadelede alınacak yeni tedbirlerdeydi. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
GALERİ DEVAM EDİYOR
Salgın hepimizin hayatında çeşitli zorluklara yol açmıştır. Salgının olumsuz etkilerini en alt seviyede tutmak için çalışmaya devam ettik. Sağlık alanı kadar bir diğer başarımız üretim ve ihracat tarafını sıkı tutmak olduğuna inanıyoruz. Fabrikada çarklar hiç durmadı. Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri bir seviyedeyiz.
İşleri azalan esnafın, turizm sekterümüzün durumlarını yakından takip ediyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını sıkıntıya düşen kesimleri için sonuna kadar zorluyoruz. Normalleşme adımlarını atarak, kısıtlamadan bunalan milletimize nefes aldırmaya çalışıyoruz. Tedbirleri en akılcı ve makul seviyede uygulayan ülkeler arasındayız.
Salgının tedbirleri uygulamada herkesin polisi kendi vicdanı olmak zorundadır. Vatandaşlarımızdan bir kez daha temizlik maske mesafe kurallarına uymalarını istiyoruz.
Vaka sayıları artsa da yatan hasta ve yoğun bakım hasta oranları aynı düzeyde yükselmiyor. Vaka sayılarının artması bizi mevcut durumlarını gözden geçirmeye mecbur bırakmaktadır.