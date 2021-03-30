58 il için yeni tedbir! Kafe, restoran, halı saha, nikah ve düğünler...

Salgın hepimizin hayatında çeşitli zorluklara yol açmıştır. Salgının olumsuz etkilerini en alt seviyede tutmak için çalışmaya devam ettik. Sağlık alanı kadar bir diğer başarımız üretim ve ihracat tarafını sıkı tutmak olduğuna inanıyoruz. Fabrikada çarklar hiç durmadı. Salgınla mücadelede en önemli araçlardan biri olan aşılama çalışmalarında oldukça ileri bir seviyedeyiz.