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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Genelge yayımlandı! Yarın yasak var mı? 6-7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saatleri... Genelge yayımlandı! Yarın yasak var mı? 6-7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saatleri... Son dakika... Koronavirüs salgını nedeniyle bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. 81 ilde gerçekleştirilen kısıtlamalar ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yarın yasak var mı? 6-7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 05.02.2021 17:04
Son dakika... Yarın yasak var mı? Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 6 Şubat Cumartesi ve 7 Şubat Pazar günü gerçekleştirilmesi beklenen kesintisiz sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanacak sokağa çıkma yasağının saat kaçta biteceği merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu. Peki, yarın yasak var mı? 6-7 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YARIN YASAK VAR MI? 6-7 ŞUBAT'TA...
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, hafta sonlarına yönelik uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması bugün saat 21:00'de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacak. Kısıtlama tam 56 saat sürecek.
Daha önce çıkarılan Genelgelerle; sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlar��n temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.
Bu kapsamda;
• Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu işyerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
• Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
• Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.
• Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.