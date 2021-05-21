Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçildi. Tam kapanma sonrası vaka sayısında görülen düşüş sonrası normalleşme sürecine geçildi. En çok merak edilenlerden biri de hafta sonu yasakları oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL