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Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında kademeli normalleşme sürecine geçildi. Tam kapanma sonrası vaka sayısında görülen düşüş sonrası normalleşme sürecine geçildi. En çok merak edilenlerden biri de hafta sonu yasakları oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:54
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Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Tam kapanma sürecinin sona ermesi ile birlikte kademeli normalleşme başladı. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme sürecinde yeni kısıtlamalar belli oldu. Tam kapanmanın ardından ilk hafta sonunun gelmesi ile birlikte gözler yasaklara çevrildi. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?

HAFTA SONU YASAKLARI DEVAM EDİYOR MU?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme sürecinde hafta sonu yasakları devam edecek. Buna göre, sokağa çıkma yasağı hafta sonları cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'te tamamlanacak.

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Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NERELER MUAF?

Genelgede sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulacağı aktarıldı.

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Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin 14 Aralık 2020 tarihli genelgede belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı zaman ve güzergahla sınırlı olacağı, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari veya adli yaptırımlara konu edileceği bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:

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Genelge yayımlandı! Hafta sonu yasakları devam ediyor mu? Cumartesi pazar kesintisiz sokağa çıkma yasağı var mı?

"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' da denetimlerde ibraz edilebilecektir."