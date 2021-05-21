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Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...
Son dakika... Bu yıl sınıfta kalma olacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. MEB tarafından yapılan açıklamada, ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler sınıf geçme sistemine çevrildi. Peki, bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, liselerde sınıfta kalma olacak mı? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 12:11Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:11