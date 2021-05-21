Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tüm sınıflarda uzaktan eğtime geçilmişti. İlkokul, ortaokul ve liselerin ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri yeniden düzenlendi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler sınıfta kalma olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, liselerde sınıfta kalma olacak mı? İşte cevaplar...