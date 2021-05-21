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Haberler Galeri Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...

Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...

Son dakika... Bu yıl sınıfta kalma olacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle okullarda uzaktan eğitime geçilmişti. MEB tarafından yapılan açıklamada, ilkokul 4. sınıf ile ortaokul öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesinin öğrencilerin tercihine bırakıldığı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından gözler sınıf geçme sistemine çevrildi. Peki, bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, liselerde sınıfta kalma olacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 12:11
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Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...

Bu yıl sınıfta kalma var mı? Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında tüm sınıflarda uzaktan eğtime geçilmişti. İlkokul, ortaokul ve liselerin ikinci dönem derslerinin ölçme ve değerlendirme işlemleri yeniden düzenlendi. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler sınıfta kalma olup olmayacağını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, liselerde sınıfta kalma olacak mı? İşte cevaplar...

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Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...

İLKOKULLARDA SINIFTA KALMA VAR MI?

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda sınıfta kalma olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada 4. sınıflar için "seçmeli dersler dâhil bütün derslerden sadece bir sınav notu karneye yansıtılacak. Sınavlar okul ortamında ve yüz yüze yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

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Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...

ORTAOKULLARDA SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Ortaokul öğrencilerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılında sınav işlemleri tercihe bırakıldı. 2. dönem sınav notu olmayan öğrenciler istedikleri takdirde yüz yüze sınavlara katılabilecek.

Sınavlara katılmak istemeyen ortaokul öğrencilerinin aileleri okula dilekçe vererek 1. dönem notlarının ölçme ve değerlendirme işlemlerinde kullanılması için talepte bulunabilecek.

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Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...

İkinci dönem sınav notu olan ortaokul öğrencilerinin sınavları geçerli olacak ve e-Okul sistemine işlenecek. Düşük notu bulunan öğrencilere istemeleri halinde ikinci bir sınav yapılıp puanlarını yükseltme fırsatı verilecek. Ortaokullarda herhangi bir dersten yıl sonu puanı 45'ten az olan öğrencilerin sınıfı geçmesi veya sınıf tekrarına kalmasına Şube Öğretmenler Kurulu karar veriyor.

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Bu yıl sınıfta kalma var mı, kalktı mı? 2021 MEB sınıf geçme nasıl olacak? ilkokul, ortaokul, lise...

LİSELERDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Yapılan açıklamaya göre, sınıf geçme kriterlerinde herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi. Sunulan tercihlere göre sınava girme veya girmeme kararı alan öğrencilerin başarı durumlarına yönelik iş ve işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülecek. İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başarısız olan öğrenciler sınıfta kalabilecek.