Yarın yasak var mı? Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgının önüne geçmek adına yurt genelinde bazı tedbirler alındı. Türkiye'de tam kapanmanın ardından 23 gün ilk kez hafta sonu yasakları uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu nasıl olacağı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...