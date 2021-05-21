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Yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de bazı tedbirler uygulanıyor. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşme başladı. Tam kapanma sonrası ilk hafta sonu yasaklarıyla ilgili bazı sorular gündeme geldi. Hafta sonu yasakları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 21.05.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 14:05
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