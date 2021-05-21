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Haberler Galeri Yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek?

Yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Salgınla mücadeleyi başarıyla tamamlamak isteyen Türkiye'de bazı tedbirler uygulanıyor. Tam kapanmanın sona ermesinin ardından kademeli normalleşme başladı. Tam kapanma sonrası ilk hafta sonu yasaklarıyla ilgili bazı sorular gündeme geldi. Hafta sonu yasakları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.05.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 14:05
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Yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek?

Yarın yasak var mı? Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Salgının önüne geçmek adına yurt genelinde bazı tedbirler alındı. Türkiye'de tam kapanmanın ardından 23 gün ilk kez hafta sonu yasakları uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının hafta sonu nasıl olacağı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek? İşte haberin detayları...

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Yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek?

22-23 MAYIS SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Kademeli normalleşme döneminde hafta sonu yasakları devam edecek. Buna göre, 21 Mayıs saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, cumartesi ve pazar günlerini de kapsayacak ve 24 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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Yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla belirtilen yer ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetlerin 14 Aralık 2020 tarihli genelgede belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı zaman ve güzergahla sınırlı olacağı, aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari veya adli yaptırımlara konu edileceği bildirilen genelgede, şunlar kaydedildi:

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Yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek?

"Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29 Nisan 2021 tarih ve 7705 sayılı genelgemiz çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan 'çalışma izni görev belgesini' ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan 'çalışma izni görev belgesi formu' da denetimlerde ibraz edilebilecektir."

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Yarın yasak var mı? 22-23 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu yasakları saat kaçta başlayacak, bitecek?

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak hafta sonlarında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarıldı.