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Genelge yayımlandı! Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak?

Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de bayram süresince bakkal ve marketlerin çalışma saatleri oldu. Market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin kaçta açılıp kapanacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili genelge yayımlandı. Peki, bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 15:29
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Genelge yayımlandı! Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak?

Bayramda bakkal ve marketler açık mı? Arefe günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta marketlerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda da bazı tedbirler uygulanacak. Konu hakkında en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. Peki, bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak? İşte cevaplar...

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Genelge yayımlandı! Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak?

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI? ÇALIŞMA SAATLERİ

Vatandaşlar, Ramazan Bayramı süresince araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılardan 10.00-17.00 saatlerinde, fırınlar ile bunların ekmek satan bayilerinden ise gün boyunca temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

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Genelge yayımlandı! Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar doğrultusunda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 29 Nisan saat 19.00'da uygulanmaya başlanan ve 17 Mayıs 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi devam ediyor.

Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı bu dönemde bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar, 10.00-17.00 saatlerinde hizmet verebiliyor.

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Genelge yayımlandı! Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak?

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri için saat sınırlaması bulunmuyor.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, arife günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta söz konusu iş yerlerinin çalışma şekillerinde değişiklik yapılmayacak.

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Genelge yayımlandı! Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak?

Bakkal, market, manav, kasap, kuru yemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatlerinde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bunların sadece ekmek satan bayileri ise gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.