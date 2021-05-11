Genelge yayımlandı! Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak?

Bayramda bakkal ve marketler açık mı? Arefe günü ile Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 13, 14 ve 15 Mayıs'ta marketlerin açık olup olmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda da bazı tedbirler uygulanacak. Konu hakkında en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. Peki, bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak? İşte cevaplar...