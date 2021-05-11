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Genelge yayımlandı! Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak?
Bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala en çok merak edilenlerden biri de bayram süresince bakkal ve marketlerin çalışma saatleri oldu. Market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bayramda marketlerin kaçta açılıp kapanacağını araştırıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından konu ile ilgili genelge yayımlandı. Peki, bayramda marketler açık mı? Ramazan Bayramı boyunca bakkal ve marketler kaçta açılacak, kapanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 11.05.2021 15:29Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 15:29