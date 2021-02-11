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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Genelge yayımlandı! 13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Detaylar açıklandı Genelge yayımlandı! 13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Detaylar açıklandı 13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Hafta sonuna yaklaşmamız ile birlikte gözler kısıtlamaların devam edip etmeyeceğine çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Kısıtlamalar hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 11.02.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 16:15
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye genelinde bazı kısıtlamalar uygulanıyor. Bunlardan biri de hafta sonu gerçekleştirilen kesintisiz sokağa çıkma yasağı... Hafta sonu planı yapmak isteyen vatandaşlar, bu hafta sonu kısıtlama olup olmayacağını araştırıyor. Peki, 13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? İşte detaylar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU HAFTA SONU YASAK VAR MI? (13-14 ŞUBAT)
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, yeni bir karar alıncaya kadar hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı devam edecek. Buna göre, 12 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı, 15 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU NERELER AÇIK OLACAK?
Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler, balıkçı ve balık tezgahı şeklindeki iş yerleri sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek. KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların biteceği tarih henüz bilinmiyor. Ancak salgının seyrine göre mart ayından itibaren bazı kararların alınabileceği ifade ediliyor.