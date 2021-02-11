Genelge yayımlandı! 13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? Detaylar açıklandı

13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de hafta sonu uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Hafta sonuna yaklaşmamız ile birlikte gözler kısıtlamaların devam edip etmeyeceğine çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Kısıtlamalar hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 13-14 Şubat'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Bu hafta sonu kısıtlama olacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.02.2021 16:15 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 16:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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