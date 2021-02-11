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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Yasaklar ne zaman bitecek? 65 yaş üstü 20 yaş altı yasaklar hangi illerde kalkacak? Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Yasaklar ne zaman bitecek? 65 yaş üstü 20 yaş altı yasaklar hangi illerde kalkacak? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar başta olmak üzere Türkiye genelinde uygulanan bazı kısıtlamaların biteceği tarih merak ediliyor. Vaka sayısında düşüş görülmesinin ardından gözler Kabine Toplantısı ve Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkacak kararlara çevrilmişti. Dünkü toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Peki, yasaklar ne zaman bitecek? 65 yaş üstü 20 yaş altı yasaklar hangi illerde kalkacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 11.02.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 16:12
Yasaklar ne zaman bitecek? Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? gibi sorular, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son toplantının ardından yaptığı açıklamalar milyonlarca kişide merak uyandırdı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara yönelik uygulanan sokağa çıkma yasağının hangi illerde kalkacağı ve hafta içi ile hafta sonu kısıtlamalarının hangi tarihte biteceği merak ediliyor. Peki, yasaklar ne zaman bitecek? 65 yaş üstü 20 yaş altı yasaklar hangi illerde kalkacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların biteceği tarih henüz bilinmiyor. Ancak salgının seyrine göre mart ayından itibaren bazı kararların alınabileceği ifade ediliyor.
65 YAŞ ÜSTÜ 20 YAŞ ALTI YASAKLAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamalar ile ilgili yaptığı açıklamada, mutasyonlu virüsün varlığının kısıtlamalarla ilgili takvimi de etkilediğini, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde görüşüldüğünü bildirdi. İşte Bakan Koca'nın kısıtlamalar hakkında açıklamaları:
"Vakanın seyri, salgının seyri bunu belirleyecek ama mart ayından itibaren, özellikle pazartesi gününden itibaren vaka sayılarını il bazında açıklayacağımızı söylemiştim, mart ayından itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya arttırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da zaten önümüzdeki günlerde veya önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Yani bölgesel bazda, iller bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim." "Mutasyonların varlığı, kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. Bilim Kurulumuzun tavsiyesi, kısıtlamaların hafifletilmesinde acele etmeden vaka seyrinin takip edilmesi yönünde. Virüs mutasyona uğramış olsa da virüs aynı virüs, tedbirler aynı, korunma yolları da aynı. Bulaştırıcılığın artmasından dolayı aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız.