KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS lisans, önlisans tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim sınavları tamamlandı. Şimdi ise gözler tercih döneminin başlayacağı tarihe çevrildi. ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla birlikte KPSS tercih tarihleri de netleşti. Peki, KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman, kılavuz yayınlandı mı? İşte, merak edilenler...