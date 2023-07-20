Genel AF çıkacak mı, YOLDA mı 2023? Mahkumlara af yasası var mı? 7. yargı paketi içeriği, infaz indirimi...

"Genel af yolda mı son dakika?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Mahkumlar ise, "7. Yargı Paketi'nde genel af var mı, çıkacak mı?" gibi soruları gündeme taşıdı. 7. Yargı Paketi'nde mahkumlara af var mı sorusu merak konusu oldu. Peki, genel af çıktı mı, ne zaman çıkacak? İşte af yasası son durum 2023!