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DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!

DGS ek tercih 2019 dönemi başlıyor. Binlerce öğrencinin katılım göstermesi beklenen DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı. DGS ek tercih kılavuzu taban tavan puanları adayların sorguladığı konuların başında geliyor. DGS taban tavan puanları boş kontenjanları duyuruldu. İlk tercih döneminden boş kalan 30 bin 3030 kontenjan için tercihler alınacak. DGS ek tercihleri 1-7 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. İşte 2019 DGS ek tercih kılavuzu taban tavan puanları ve boş kontenjan bilgileri!

Giriş Tarihi: 30.09.2019 22:23 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 22:26
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DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), iki yıllık önlisans programlarından mezun olan ve dört yıllık lisans öğretimine geçmek isteyenlerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) çerçevesinde yapılacak ek yerleştirme için tercihleri 1 Ekim'den itibaren almaya başlayacağını duyurdu.

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DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!

Yapılan açıklamaya göre, 2019-DGS ek yerleştirme tercihleri, 7 Ekim'e kadar sürecek. Tercihler, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.trinternet adresinden bireysel olarak, TC kimlik numaraları ve şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak. Postayla gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacak.

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DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20 TL olacak. Adaylar, tercih ücretini 8 Ekim saat 23.59'a kadar internet üzerinden yatırabilecek. Süresi içinde ücretini yatırmayan adayların yaptığı tercihler geçersiz sayılacak. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.

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DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!

2019-DGS sonucu herhangi bir yükseköğretim programına girmiş olan adaylar ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve merkezi olarak hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekiyor.

İşte DGS ek tercih kılavuzu taban tavan puanları ve boş kontenjanları...

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DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!

Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacak. Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek. 2019-DGS Ek Yerleştirme ile ilgili tablolar ÖSYM'nin internet sayfasından yayımlandı. 2019-DGS Ek Yerleştirme için ayrıca bir kılavuz hazırlanmayacak.

DGS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ