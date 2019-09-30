DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!

2019-DGS sonucu herhangi bir yükseköğretim programına girmiş olan adaylar ek yerleştirme tercihi yapamayacak. Tercih yapabilmek için, 2019-DGS'ye girmiş ve merkezi olarak hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekiyor.

İşte DGS ek tercih kılavuzu taban tavan puanları ve boş kontenjanları...