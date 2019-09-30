DGS ek tercih nasıl yapılır? DGS ek tercih 2019 kılavuzu taban tavan puanları boş kontenjanları!
DGS ek tercih 2019 dönemi başlıyor. Binlerce öğrencinin katılım göstermesi beklenen DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı. DGS ek tercih kılavuzu taban tavan puanları adayların sorguladığı konuların başında geliyor. DGS taban tavan puanları boş kontenjanları duyuruldu. İlk tercih döneminden boş kalan 30 bin 3030 kontenjan için tercihler alınacak. DGS ek tercihleri 1-7 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. İşte 2019 DGS ek tercih kılavuzu taban tavan puanları ve boş kontenjan bilgileri!
Giriş Tarihi: 30.09.2019 22:23Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 22:26