Türkiye'nin il il nüfusu belli oldu! Hangi ilin nüfusu ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'nin 2019 yılı nüfusunu açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. Yeni nüfus belli olurken, hangi ilin nüfusunun ne kadara ulaştığı da vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. İnternette en çok Hangi ilin nüfusu ne kadar?, İl İl nüfus sonuçları ne? soruları arandı. İşte merak edilen soruların yanıtı.