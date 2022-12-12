Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? 12-16 Aralık TBMM takvimi: Meclis'teki 2023 bütçe görüşmeleri son tarih ne zaman?

2023 yılı bütçe maratonu devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlanacak bütçe görüşmelerinin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Aralık ayı bitmeden birçok düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor. EYT, sözleşmeli personele kadro gibi düzenlemelerin Meclis'e geleceği tarih merak edilirken, gözler bütçe görüşmelerinin biteceği tarihe çevrildi. Peki, bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? İşte 12-16 Aralık TBMM takvimi...