12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? 12-16 Aralık TBMM takvimi: Meclis'teki 2023 bütçe görüşmeleri son tarih ne zaman?

Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? 12-16 Aralık TBMM takvimi: Meclis'teki 2023 bütçe görüşmeleri son tarih ne zaman?

2023 yılı bütçe maratonu devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlanacak bütçe görüşmelerinin hangi tarihte sona ereceği merak ediliyor. Aralık ayı bitmeden birçok düzenlemenin Meclis'e gelmesi bekleniyor. EYT, sözleşmeli personele kadro gibi düzenlemelerin Meclis'e geleceği tarih merak edilirken, gözler bütçe görüşmelerinin biteceği tarihe çevrildi. Peki, bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? İşte 12-16 Aralık TBMM takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:26
  • 1
  • 10
Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? 12-16 Aralık TBMM takvimi: Meclis’teki 2023 bütçe görüşmeleri son tarih ne zaman?

2023 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'un bütçe görüşmeleri 5 Aralık'ta başlamıştı. Cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanan Genel Kurul'un son bütçe görüşmesini hangi tarihte yapacağı merak ediliyor. Peki, bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? Meclis'teki 2023 bütçe görüşmeleri son tarih ne zaman? İşte 12-16 Aralık TBMM takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? 12-16 Aralık TBMM takvimi: Meclis’teki 2023 bütçe görüşmeleri son tarih ne zaman?

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Meclis'teki bütçe görüşmeleri, 16 Aralık Cuma günü sona erecek. Bütçe maratonu, cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

  • 3
  • 10
Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? 12-16 Aralık TBMM takvimi: Meclis’teki 2023 bütçe görüşmeleri son tarih ne zaman?

12-16 ARALIK TBMM TAKVİMİ

12 Aralık Pazartesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

  • 4
  • 10
Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? 12-16 Aralık TBMM takvimi: Meclis’teki 2023 bütçe görüşmeleri son tarih ne zaman?

13 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı.

  • 5
  • 10
Bütçe görüşmeleri ne zaman bitiyor? 12-16 Aralık TBMM takvimi: Meclis’teki 2023 bütçe görüşmeleri son tarih ne zaman?

Aynı gün 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 4 maddesi, 14 Aralık Çarşamba 9 maddesi, 15 Aralık Perşembe ise 3 maddesi görüşülecek.