Gelecekteki savaşlara İHA'lar imza atacak! ABD medyası övgü yağdırdı: Bu işin zirvesi Türkler...

Türkiye son yıllarda İHA konusunda üst üste adımlar atarak bu alanda dünyanın en önde gelen ülkesi olmayı başardı. Çok sayıda ülke Türk İHA'ları için sıraya girerken, bu durum ABD'nin de dikkatini çekti. Center for a New American Security isimli kuruluş tarafından yayınlanan "Gelecekteki Müdahalelerde İHA Savaşı" isimli makalede Türk İHA'larının dünyada yaşanan savaşlara etkisini ve bugüne kadar yaşadığı serüvene yer verildi. Türkiye'nin İHA alanında Çin'i geride bırakarak Çin pazarını da ele geçirdiğinin ele alındığı makalede "Türkiye, Amerika'nın ihracat kısıtlamalarının yerli İHA gelişimini nasıl yönlendirdiğinin en önemli örneğini sunmaktadır." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...