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Gelecekteki savaşlara İHA'lar imza atacak! ABD medyası övgü yağdırdı: Bu işin zirvesi Türkler...

Türkiye son yıllarda İHA konusunda üst üste adımlar atarak bu alanda dünyanın en önde gelen ülkesi olmayı başardı. Çok sayıda ülke Türk İHA'ları için sıraya girerken, bu durum ABD'nin de dikkatini çekti. Center for a New American Security isimli kuruluş tarafından yayınlanan "Gelecekteki Müdahalelerde İHA Savaşı" isimli makalede Türk İHA'larının dünyada yaşanan savaşlara etkisini ve bugüne kadar yaşadığı serüvene yer verildi. Türkiye'nin İHA alanında Çin'i geride bırakarak Çin pazarını da ele geçirdiğinin ele alındığı makalede "Türkiye, Amerika'nın ihracat kısıtlamalarının yerli İHA gelişimini nasıl yönlendirdiğinin en önemli örneğini sunmaktadır." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

Giriş: 29.06.2024 11:59 Güncelleme: 29.06.2024 12:15
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Gelecekteki savaşlara İHA’lar imza atacak! ABD medyası övgü yağdırdı: Bu işin zirvesi Türkler...

Türkiye yaptığı İHA üretimiyle dünya genelinde yaşanan savaşların adeta kaderini değiştirirken bu alanda zirveye oturmayı başardı. Bu durum dünya basınında da ilgisini çekmeyi başarırken ABD'de Türkiye'nin Çin'i İHA konusunda solladığı ve Çin pazarını da ele geçirdiğine yönelik bir makale yayınlandı.

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Gelecekteki savaşlara İHA’lar imza atacak! ABD medyası övgü yağdırdı: Bu işin zirvesi Türkler...

Center for a New American Security yayın organında kaleme alınan "Gelecekteki Mücadelelerde İHA Savaşı" isimli makalede Türkiye'nin İHA alanındaki başarısından övgüyle bahsedildi.

İşte o makale...

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Gelecekteki savaşlara İHA’lar imza atacak! ABD medyası övgü yağdırdı: Bu işin zirvesi Türkler...

Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki savaş alanlarında savaşanlar, insansız hava araçlarını (İHA) veya dronları büyük bir etkiyle kullanmışlardır ve bu durum bazı analistlerin bu araçların savaşın karakterini temelden değiştirdiği sonucuna varmasına yol açmıştır.

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Gelecekteki savaşlara İHA’lar imza atacak! ABD medyası övgü yağdırdı: Bu işin zirvesi Türkler...

TÜRK İHA'LARI TRABLUS'UN KONTROLÜNÜ SAĞLADI

Libya'da, General Halife Hafter'in başını çektiği Libya Ulusal Ordusu'nun (LNA) 2019'daki saldırısı Çin yapımı İHA'lar tarafından desteklenmiştir ve sonuç olarak Birleşmiş Milletler destekli Ulusal Mutabakat Hükûmeti (GNA) Trablus'ta iktidara geçmiştir. Daha sonra 2019'un sonlarında Türkiye, GNA'ya Bayraktar TB2 orta irtifa İHA ve hava savunma sistemleri temin ederek GNA güçlerinin Trablus semalarını kontrol etmesine ve LNA saldırısını püskürtmesine imkân sağlamıştır.

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Gelecekteki savaşlara İHA’lar imza atacak! ABD medyası övgü yağdırdı: Bu işin zirvesi Türkler...

ERMENİ HAVA SAVUNMASINI YOK ETTİLER

Benzer şekilde, Dağlık Karabağ'da 2020'de yaşanan orantısız savaşta, Azerbaycan'ın Türk TB2'lerinden ve İsrail İHA'larından oluşan filosu, Ermeni hava savunmasını yok etmiş ve arka kademe kuvvetlerine saldırma fırsatı sunmuştur. Gözlemciler, İHA'ları Azerbaycan'ın kesin zaferinden sorumlu olan temel yetenek olarak övmüşlerdir.