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CHP'li Adalar Belediyesi'nde tecavüz skandalı! Kadın memurun içeceğine ilaç koydu | Soruşturma başlatıldı: 2 ayrı vukuatı daha var

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bunun son örneği ise Adalar Belediyesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Adalar Belediyesi'nin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan N.C. adındaki kadın memur, aynı bölümde çalışan Ö. S. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Yaşanan iğrenç tecavüz olayında Ö.S. adlı erkek çalışan işe yeni başlayan kadın memurun içeceğine ilaç koydu. Kendinden geçen kadın, Ö.S'nin tecavüzüne maruz kaldı. Belediye yönetimine yaşadıklarını anlatmasına rağmen herhangi bir sonuç alamayan talihsiz kadın, tacizlerin devam etmesi ve tehditlerin de dozunun artması sonrası soluğu savcılıkta aldı. Öte yandan Sönmez'in N. C. adlı kadına yönelik tecavüz olayının ilk olmadığı benzer suçları 2 ayrı kadına karşı daha işlediği öğrenildi. İşte kan donduran haberin detayları...

Giriş: 29.06.2024 17:45 Güncelleme: 29.06.2024 18:11
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CHP’li Adalar Belediyesi’nde tecavüz skandalı! Kadın memurun içeceğine ilaç koydu | 2 ayrı vukuatı var

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi.

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  • 8
CHP’li Adalar Belediyesi’nde tecavüz skandalı! Kadın memurun içeceğine ilaç koydu | 2 ayrı vukuatı var

Bunun son örneği ise Adalar Belediyesi'nde yaşandı.

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  • 8
CHP’li Adalar Belediyesi’nde tecavüz skandalı! Kadın memurun içeceğine ilaç koydu | 2 ayrı vukuatı var

İddiaya göre, Adalar Belediyesi'nin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan N.C. adındaki kadın memur, aynı bölümde çalışan Ö. S. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı.

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CHP’li Adalar Belediyesi’nde tecavüz skandalı! Kadın memurun içeceğine ilaç koydu | 2 ayrı vukuatı var

İÇECEĞİNE İLAÇ KOYDU

Tecavüz olayı iddiaya göre şu şekilde gerçekleşti; Ö.S. adlı erkek çalışan işe yeni başlayan kadın memurun içeceğine ilaç koydu.

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CHP’li Adalar Belediyesi’nde tecavüz skandalı! Kadın memurun içeceğine ilaç koydu | 2 ayrı vukuatı var

TACİZ, TECAVÜZ, TEHDİT...
Kendinden geçen kadın, Ö.S'nin tecavüzüne maruz kaldı. Skandal olay sonrasında Ö.S. tacizlerine devam ederek tehditlerde bulundu.