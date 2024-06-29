CHP'li Adalar Belediyesi'nde tecavüz skandalı! Kadın memurun içeceğine ilaç koydu | Soruşturma başlatıldı: 2 ayrı vukuatı daha var

CHP'de yaşanan taciz ve tecavüz vakalarına bir yenisi daha eklendi. Bunun son örneği ise Adalar Belediyesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Adalar Belediyesi'nin veteriner bölümünde yeni çalışmaya başlayan N.C. adındaki kadın memur, aynı bölümde çalışan Ö. S. tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Yaşanan iğrenç tecavüz olayında Ö.S. adlı erkek çalışan işe yeni başlayan kadın memurun içeceğine ilaç koydu. Kendinden geçen kadın, Ö.S'nin tecavüzüne maruz kaldı. Belediye yönetimine yaşadıklarını anlatmasına rağmen herhangi bir sonuç alamayan talihsiz kadın, tacizlerin devam etmesi ve tehditlerin de dozunun artması sonrası soluğu savcılıkta aldı. Öte yandan Sönmez'in N. C. adlı kadına yönelik tecavüz olayının ilk olmadığı benzer suçları 2 ayrı kadına karşı daha işlediği öğrenildi. İşte kan donduran haberin detayları...