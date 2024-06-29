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15 Temmuz sonrası 7 ülkede darbecilere karşı zafer milletin! Başkan Erdoğan ve Türk milletinin dik duruşu dünyaya örnek oldu

Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı dimdik durması ve Türk halkının o gece kahramanca direnmesi dünyaya örnek oldu. Erdoğan'ın tek bir sözüyle milyonlarca vatandaşın ülkesine sahip çıkmak için sokağa inmesi, küresel anlamda rol model olurken; 15 Temmuz sonrası 7 ülkede gerçekleşen darbe girişimleri halkın meşru iktidar yanında durması ile sonuçsuz kaldı.

ahaber.com.tr
Giriş: 29.06.2024 07:26
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15 Temmuz sonrası 7 ülkede darbecilere karşı zafer milletin! Başkan Erdoğan ve Türk milletinin dik duruşu dünyaya örnek oldu

FETÖ'cülerin 15 Temmuz 2016 günü giriştiği darbe teşebbüsünün, millet eliyle bastırılması dünyanın öteki milletlerine de örnek oldu.

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15 Temmuz sonrası 7 ülkede darbecilere karşı zafer milletin! Başkan Erdoğan ve Türk milletinin dik duruşu dünyaya örnek oldu

15 Temmuz sonrası, 7 ülkede gerçekleşen darbe girişimi, halkların, meşru iktidarın yanında yer alması sonrası sonuçsuz kaldı.

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15 Temmuz sonrası 7 ülkede darbecilere karşı zafer milletin! Başkan Erdoğan ve Türk milletinin dik duruşu dünyaya örnek oldu

HALKLAR SEÇİLMİŞ İKTİDARI KORUDU
Geçtiğimiz Haziran ayında, Rusya'da, Putin iktidarına karşı, Rus paralı asker grubu Wagner'in sahibi Yevgeniy Prigojin, darbe teşebbüsünde bulundu.

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15 Temmuz sonrası 7 ülkede darbecilere karşı zafer milletin! Başkan Erdoğan ve Türk milletinin dik duruşu dünyaya örnek oldu

Putin, Wagner güçlerinin isyanı hakkında, "Bu, Rusya'nın 1917'de ülke Birinci Dünya Savaşı'na girdiğinde hissettiği, ancak ondan zafer çalındığında hissettiği darbenin aynısıydı" dedi.

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15 Temmuz sonrası 7 ülkede darbecilere karşı zafer milletin! Başkan Erdoğan ve Türk milletinin dik duruşu dünyaya örnek oldu

Rus halkına seslenen Putin, halktan, demokrasiden yana olmasını istedi. Paralı askerlerin isyanı, halkın meşru iktidarda yana olmasıyla birlikte kolaylıkla bastırıldı.