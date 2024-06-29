15 Temmuz sonrası 7 ülkede darbecilere karşı zafer milletin! Başkan Erdoğan ve Türk milletinin dik duruşu dünyaya örnek oldu

Başkan Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün darbe girişimine karşı dimdik durması ve Türk halkının o gece kahramanca direnmesi dünyaya örnek oldu. Erdoğan'ın tek bir sözüyle milyonlarca vatandaşın ülkesine sahip çıkmak için sokağa inmesi, küresel anlamda rol model olurken; 15 Temmuz sonrası 7 ülkede gerçekleşen darbe girişimleri halkın meşru iktidar yanında durması ile sonuçsuz kaldı.