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1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?
Düğün salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma döneminde düğün salonlarının faaliyetlerine ara verilmişti. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme süreci ile birlikte düğün salonlarının kapalı olması kararlaştırılmıştı. Evlilik hazırlığında olan çiftler, heyecan içinde düğün salonlarının açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı? İşte haberin detayları...