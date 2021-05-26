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1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanma döneminde düğün salonlarının faaliyetlerine ara verilmişti. 1 Haziran'a kadar sürecek kademeli normalleşme süreci ile birlikte düğün salonlarının kapalı olması kararlaştırılmıştı. Evlilik hazırlığında olan çiftler, heyecan içinde düğün salonlarının açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 16:58
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1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?

Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüsle müadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda düğün salonlarının geçici süreliğine faaliyetlerine ara verildi. Haziran ayının yaklaşması ile birlikte normalleşme süreci için adımlar atılmaya başlandı. Bu süreç içerisinde en çok merak edilenlerden biri de düğün salonları oldu. Peki, 1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?

2021 DÜĞÜNLER NE ZAMAN SERBEST OLACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, düğünlerin hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak. Kulislerde konuşulan bilgilere göre, kısıtlamaların kademeli olarak şubat ayının ortalarında kaldırılması bekleniyor. Söz konusu kısıtlamalar ile ilgili resmi açıklamaları beklemekte fayda var.

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1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?

EVLİLİK ÖNCESİ 'TALASEMİ' TAŞIYICISI ÇİFTLERE UYARI

Türkiye'de evlenmeden önce çiftlerin mutlaka talasemi hastalığı testini yaptırması gerektiğini belirten Çocuk Hematolojisi Uzmanı Prof. Dr. Davut Albayrak, "Türkiye'de her 100 kişiden 2'sinde görülen talasemide taşıyıcılık kalıtsaldır. Ömür boyu sürer, bulaşmaz, başka bir hastalığa dönüşmez. Evliliğe engel değildir. Fakat iki taşıyıcı evlenecek ise mutlaka genetik danışma almalılar. Tüp bebek yöntemleriyle hasta çocuk doğma oranı çok azaltılabilir" dedi.

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1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?

Talaseminin kırmızı kan hücrelerinde oksijen taşıyıcı molekül olan hemoglobinin protein zincirlerinden birisinin az üretilmesi ile ortaya çıkan bir kansızlık türü olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Davut Albayrak, "A veya B zincirlerden birinin az üretilmesinin sebebi o zincirin genindeki mutasyon dediğimiz değişikliktir.

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1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı?

Hastalık anne babadan kalıtsal olarak geçer. Talaseminin majör türündeki hastalara düzenli kan verilmesi gerektiğinden hayat kalitelerinde düşme olur. Yüz görünümlerinde değişiklik olur. Ayrıca sık kan transfüzyonu almanın, demir birikimi ve hepatit geçirme gibi riskleri ile karşılaşırlar" diye konuştu. Prof. Dr. Davut Albayrak, 8 Mayıs Talasemi günü dolayısıyla bilgilendirmede bulundu.