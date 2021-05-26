Düğün salonları ne zaman açılacak? Koronavirüsle müadele kapsamında Türkiye genelinde bazı tedbirler hayata geçirildi. Bu kapsamda düğün salonlarının geçici süreliğine faaliyetlerine ara verildi. Haziran ayının yaklaşması ile birlikte normalleşme süreci için adımlar atılmaya başlandı. Bu süreç içerisinde en çok merak edilenlerden biri de düğün salonları oldu. Peki, 1 Haziran'da düğünler başlayacak mı? 2021 düğünler ne zaman serbest olacak? Düğün salonları açılacak mı? İşte son gelişmeler...