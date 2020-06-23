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Haberler Galeri Gebze’de metro çalışmasında feci kaza! Vinçten indirilen tonlarca demirin altına kalan işçi hayatını kaybetti

Gebze’de metro çalışmasında feci kaza! Vinçten indirilen tonlarca demirin altına kalan işçi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devam eden metro inşaatı alanında vinçten indirilen demirlerin üzerine düştüğü işçi feci şekilde can verdi.

Giriş Tarihi: 23.06.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 14:42
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Gebze’de metro çalışmasında feci kaza! Vinçten indirilen tonlarca demirin altına kalan işçi hayatını kaybetti

Kaza 11.00 sıralarında Gebze Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde devam eden metro inşaatı şantiyesinde meydana geldi.

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Gebze’de metro çalışmasında feci kaza! Vinçten indirilen tonlarca demirin altına kalan işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre şantiyeye getirilen demirler vinç yardımı ile boşaltılmaya başlandı. Vince yüklenen demirler, boşaltılma esnasında bağlı oldukları halatlardan koparak vincin altında çalışan müteahhit firma işçisi Hasan Aydın'ın üzerine düştü. Tonlarca ağırlıktaki demirler altına kalan işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

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Gebze’de metro çalışmasında feci kaza! Vinçten indirilen tonlarca demirin altına kalan işçi hayatını kaybetti

Kazayı gören firma çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile inşaat işçisinin cansız bedeni tonlarca ağırlıktaki demirlerin altından çıkarıldı.

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Gebze’de metro çalışmasında feci kaza! Vinçten indirilen tonlarca demirin altına kalan işçi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden işçinin cansız bedeninin, polis ve savcı incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

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Gebze’de metro çalışmasında feci kaza! Vinçten indirilen tonlarca demirin altına kalan işçi hayatını kaybetti