Kazayı gören firma çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması ile inşaat işçisinin cansız bedeni tonlarca ağırlıktaki demirlerin altından çıkarıldı.