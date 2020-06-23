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23 Haziran 2020, Salı
Haberler Galeri Gebze’de metro çalışmasında feci kaza! Vinçten indirilen tonlarca demirin altına kalan işçi hayatını kaybetti
Gebze’de metro çalışmasında feci kaza! Vinçten indirilen tonlarca demirin altına kalan işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devam eden metro inşaatı alanında vinçten indirilen demirlerin üzerine düştüğü işçi feci şekilde can verdi.
Giriş Tarihi: 23.06.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 14:42