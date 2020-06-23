Başkan Erdoğan'dan 65 yaş üstü vatandaşlara hediye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara içinde maske ile kolonyaların bulunduğu hijyen paketi gönderildi. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, maske ve kolonyaları "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın size selamı var" diyerek vatandaşlara teslim etti. Paketlerini alan vatandaşlar ise "Bizleri unutmuyor. Allah ondan da sizden de yüz bin kere razı olsun, Teşekkür ediyorum" dedi.