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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?
Son dakika... YKS sınavının gerçekleştirileceği 27-28 Haziran'da uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının başlangıç ve bitiş saatleri duyuruldu. Cumartesi ve pazar günleri belirli saatlerde uygulanacak kısıtlama ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.06.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 15:54
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