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Haberler Galeri Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika... YKS sınavının gerçekleştirileceği 27-28 Haziran'da uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelge yayımlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, sokağa çıkma kısıtlamasının başlangıç ve bitiş saatleri duyuruldu. Cumartesi ve pazar günleri belirli saatlerde uygulanacak kısıtlama ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 23.06.2020 15:48 Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 15:54
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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili genelge yayımlandı. YKS sınavı nedeniyle belirli saatlerde uygulanacak sokağa çıkma yasağının saat kaçta başlayacağı merak ediliyordu. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman? 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

27-28 Haziran'da belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte o saatler:

27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00

28 Haziran Pazar 09.30-18.30

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

Genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise şöyle sıralandı:

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?

"Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip gelebilecek),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,

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Son dakika: Sokağa çıkma yasağı YKS genelgesi yayımlandı! 27-28 Haziran sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta?

Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, nüfus müdürlükleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, göç idaresi, PTT gibi),