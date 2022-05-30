HaberlerGaleriGaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek korku dolu anlara neden olan ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit isimli şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:25Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 16:25
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Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
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Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
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Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
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Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
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Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı