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Haberler Galeri Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı

Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önüne sahte canlı bomba düzeneğiyle gelerek korku dolu anlara neden olan ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit isimli şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:25 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 16:25
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Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
Gaziantep’teki canlı bomba Ümit Koçyiğit’in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken ’aile’ detayı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü binası önüne 26 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 17.10 sıralarında gelerek üzerinde bomba olduğunu söyleyen ve polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Ümit Koçyiğit (32) isimli saldırgan şahsın ifadesi ortaya çıktı.

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Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
Gaziantep’teki canlı bomba Ümit Koçyiğit’in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken ’aile’ detayı

Dört gündür hastanede tedavisi devam eden ve tamamlanan tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümit Koçyiğit isimli saldırgan, ilk ifadesinde "Amacım korku ya da panik oluşturmak değildi, ailevi sorunlarım ve eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalıştım" dedi.

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Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
Gaziantep’teki canlı bomba Ümit Koçyiğit’in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken ’aile’ detayı

AİLEVİ SORUNLARI OLDUĞU İÇİN SAHTE BOMBA DÜZENEĞİ İLE SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ!
Gaziantep emniyeti önüne gelerek sahte bomba düzeneği ile saldırı girişiminde bulunan saldırganın, hırsızlık, yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi pek çok suçtan 20 adet adli kaydı ortaya çıkmış ve psikolojik tedavi gördüğü belirlenmişti.

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Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
Gaziantep’teki canlı bomba Ümit Koçyiğit’in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken ’aile’ detayı

Tedavisinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Ümit Koçyiğit isimli şahıs, olayla ilgili ifadesinde, "Amacım korku ya da panik oluşturmak değildi. Ailevi sorunlarım vardı. Eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalışıyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim" dedi.

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Gaziantep'teki canlı bomba Ümit Koçyiğit'in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken 'aile' detayı
Gaziantep’teki canlı bomba Ümit Koçyiğit’in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken ’aile’ detayı

SALDIRGAN TUTUKLANDI
Saldırganın ifadesini ve savunmasını dinleyen hakimlik, şüpheli şahsı, "Tanık beyanları, olay yeri incelemesi ve bomba düzeneğine benzer bir mekanizma bulundurmasından dolayı halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit"' suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi.