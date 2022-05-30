Gaziantep’teki canlı bomba Ümit Koçyiğit’in ilk ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken ’aile’ detayı

Dört gündür hastanede tedavisi devam eden ve tamamlanan tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Ümit Koçyiğit isimli saldırgan, ilk ifadesinde "Amacım korku ya da panik oluşturmak değildi, ailevi sorunlarım ve eşimden boşandığım için yetkililere sesimi duyurmaya çalıştım" dedi.