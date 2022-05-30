30 Mayıs 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 31 Mayıs'a kadar ertelenen açık cezaevi izinlerinin yeniden ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan mahkumlara Kovid-19 izni verilmiş, bu süre belirli dönemlerde uzatılmıştı. Peki, 2022 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.05.2022 15:07 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 15:08
  • 1
  • 9
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında açık cezaevinde bulunan mahkumlara Kovid-19 izni verilmişti. Mayıs ayını sonuna gelinirken, gözler öğrencilerin yaz tatiline çevrildi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte merak edilen her şey...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri ile ilgli alınan kararı duyuran Başkan Erdoğan, "Kabine toplantımızda açık cezaevlerindeki hükümlüler için belli şartlarda uygulanan ve 31 Mayıs'ta süresi sona eren Kovid-19 izinleriyle ilgili de yeni bir değerlendirme yaptık. Buna göre, açık cezaevlerindeki hükümlülerin Kovid-19 izinlerini 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz. Meclisimizin bu hususta gereken yasal düzenlemeyi en kısa sürede hayata geçireceğine inanıyorum." diye konuştu.

  • 3
  • 9
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...

AÇIK CEZAEVİ NEDİR?

Cezaevinde geçirilen süre suçun ağırlığına göre değişir. Çok ağır suçlarda suçlu ömür boyu hapsedilebilir.

  • 4
  • 9
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...

Yaşı küçük olan suçluların koyuldukları yerlere ıslahevi denir. Gözetim cezası alanlar da cezaevine koyulmazlar ama belirli bir süreyi özgürlükleri kısıtlanmış olarak geçirirler.

  • 5
  • 9
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...

Açık cezaevleri tutuklulara aşırı kısıtlama getirmeyen cezaevleridir. Bu tür cezaevlerinde tutuklulara, hapisten çıktıktan sonraki yaşama hazırlayıcı bir eğitim verilir.