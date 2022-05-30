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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Son açıklamalar...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? 31 Mayıs'a kadar ertelenen açık cezaevi izinlerinin yeniden ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. Kovid-19 salgını nedeniyle açık cezaevinde bulunan mahkumlara Kovid-19 izni verilmiş, bu süre belirli dönemlerde uzatılmıştı. Peki, 2022 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı CTE Kovid-19 açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...