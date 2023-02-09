09 Şubat 2023, Perşembe
Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu? 9 Şubat 2023 Yeni deprem olacak mı? Artçı deprem nedenleri neler? 7.7'lik deprem hangi illeri etkiledi?
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lük deprem 10 ili etkiledi. Gerçekleşen depremin ardından artçı sarsıntılar sürerken durumdan endişelenen vatandaşlar arama motorlarında "Gaziantep tekrar deprem bekleniyor mu?", "7.7'lik deprem hangi illeri etkiledi?" sorusunun cevaplarını araştırıyor. Peki tekrar deprem bekleniyor mu? Artçı sarsıntılar neden olur?
Giriş Tarihi: 09.02.2023 08:24 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 08:24
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